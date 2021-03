Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Le mimosa, un atout en or pour le tourisme varois

Le mimosa est l’une des incontournables madeleines de Proust hivernales pour les provençaux et pour tous les amoureux du territoire. Sa couleur jaune éveille les sens, en plein hiver, et son odeur inimitable embaume les collines et les villages environnants de décembre à Mars. Découvrir, redécouvrir, parcourir et arpenter la route du Mimosa est une expérience unique, sur plus de 130 km entre Bormes-les-Mimosas et Grasse.

Partez à l’aventure sur la route varoise du mimosa ©DR

La fête du mimosa et les compositions florales, ne sont que de petits échantillons de la diversité de la filière

Var Tourisme est pleinement engagé dans la valorisation et la promotion de tous les acteurs locaux de cette filière florale et olfactive, un atout en or pour le Var ! Les premiers plants de 1880, venus d’Australie, ont bien évolué en quelque 14 décennies. Devenue première productrice mondiale, la région Sud et son microclimat ont permis aux exploitants de diversifier et de faire évoluer leurs productions. Cet or jaune, Var Tourisme souhaite le mettre en avant.

Les incontournables, comme la fête du mimosa et les compositions florales, ne sont que de petits échantillons de la diversité de la filière mimosiste varoise. En effet, à travers la route du Mimosa, ce sont de nombreuses activités qui sont à découvrir.

• Le Domaine du Rayol et la pépinière de la famille Cavatore offrent la possibilité de s’immerger dans la richesse du mimosa qui se décline en plus de 1 200 espèces, plus uniques les unes que les autres. A Tanneron, la famille Vial propose des visites gratuites de la forcerie entre décembre et mars. Occasion d’en savoir beaucoup plus sur le travail du mimosa dans des serres qui permettent la pousse de la plante hors saison. Des boutiques sur place vendent aussi du miel, des parfums, des savons ou encore des sirops.

• Des balades guidées sont organisées par Var O2 Max dans l’Estérel : 8 km de balade olfactive dans la baie de Saint-Raphaël. La maison du Lac de Saint-Cassien de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence organise quant à elle des ateliers autour du mimosa entre février et mars 2021.

La glace au mimosa, le délice de l’été ? ©DR

• Les chocolatiers de la Muscadine à Sainte-Maxime et du Palet d’or à Saint-Raphaël, rendent plus douce la vie avec du chocolat et des guimauves aux saveurs florales à base de la poudre de mimosa. Le glacier Ness à Fréjus apporte un peu de fraîcheur, en été, avec sa glace si particulière. La Maison des confitures à Gassin, propose ses originales confitures.

• A Cotignac, chez le Tailleur de Bière, le houblon se marie à merveille pour donner naissance à la première bière au mimosa du monde.

• Le sirop au mimosa et l’huile du Vieux moulin du Partégal à la Farlède se dégustent en toute saison.

• Les savonneries de Bormes-les-Mimosas, de Seillans et de Gassin produisent des cosmétiques, des savons, de l’eau de toilette, du lait pour le corps, du gel douche, des gélées, des confitures et des parfums d’ambiance uniques à base de mimosa.

Autant d’activités touristiques, artisanales, économiques, créatives qui permettront aux touristes d’ici et d’ailleurs et aux professionnels du monde entier de découvrir la beauté, la richesse et la diversité de la filière dans le Var, toute l’année !

Enfin, pour conclure sur une note de poésie et de douceur, rappelons que dans le langage des fleurs, le mimosa est chargé de symboles : la sensibilité, la sécurité, la certitude… Mais le plus répandu est celui de l’amour secret : « Personne ne sait que je vous aime ».

