Le pôle de compétitivité Capenergies et la CCIAMP renforcent leur collaboration sur la transition énergétique, l’innovation et le financement

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Jacques Vayron, Président de Capenergies ont signé un accord-cadre le mercredi 1er février 2023.

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP et Jacques Vayron, Président de Capenergies ©cciamp

La CCIAMP et Capenergies ont signé un accord-cadre dont l’objectif est d’aider les entreprises à s’engager dans la décarbonation de leurs activités et les économies d’énergies.

Transition énergétique des entreprises

Face à l’urgence énergétique, les CCI se mobilisent pour inciter les entreprises à adopter les bons gestes, afin de réduire leur consommation d’énergie. La CCIAMP a mis en place de nombreuses actions : information sur les dispositifs du gouvernement, organisation, en octobre 2022, de la conférence « Urgence énergie : Tous concernés » - lors de laquelle Capenergies est intervenu-, déploiement et promotion du diagnostic flash diag énergie. La CCIAMP contribue de plus à l’opération d’appels sortants visant à faire connaître les aides de l’État, auprès de 1100 PMI de 10 à 250 salariés issues de l’industrie manufacturière et organise par ailleurs des ateliers sur la sobriété énergétique sur les territoires.

Pour poursuivre et intensifier ces actions, les deux partenaires s’engagent à collaborer dans le cadre de manifestations, forums, ateliers et conférences organisés par chacun des partenaires, afin de créer ou consolider des liens avec les entreprises et mutualiser leurs efforts. Capenergies apportera son appui d’expert à la CCIAMP, notamment à travers l’identification d’intervenants. Les deux partenaires envisage par ailleurs de co-construire un parcours pour accompagner les entreprises sur les enjeux de transition énergétique dans une approche partenariale ouverte (Ademe, CCIT, Région sud…).

Faciliter l’accès aux sources de financement

Capenergies et la CCIAMP, à travers sa filiale CCI Conseil & Finance, sont convaincus que le financement est un véritable levier de croissance et de développement des entreprises. Ainsi, les deux partenaires travailleront en complémentarité pour faciliter l’accès des entreprises aux diverses sources de financement.

Valoriser et donner de la visibilité aux entreprises innovantes

Les deux partenaires s’engagent à collaborer, afin d’apporter de la visibilité aux produits innovants développés par les pépites et start-up adhérentes ou accompagnées par Capenergies, notamment à travers le riality, laboratoire d’expérimentation en Intelligence Artificielle (IA) porté par la CCIAMP.

