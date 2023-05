Port de Marseille Fos : réduire de moitié l’impact environnemental du parc automobile d’ici 2030

Accueil > Aix Marseille > Economie > Port de Marseille Fos : réduire de moitié l’impact environnemental du (...)

Le port de Marseille Fos lance un programme pluriannuel 2023-2030, de verdissement de son parc automobile pour un investissement total de 10M€, avec le soutien de l’État et des collectivités territoriales. En 2030, le Port aura réduit de moitié l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie de son parc automobile et de 85% les émissions de polluants locaux.

Vue du Port de Marseille depuis la Tour La Marseillaise (Photo archives Destimed)

Pour Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos « Le port déploie une politique sociale, sociétale et écologique visant à mieux concilier croissance économique et excellence environnementale. Être acteur de la transition énergétique, c’est permettre la production d’énergies vertes et accompagner ses clients à y recourir. Mais c’est avant tout, s’appliquer une grande exigence. Être exemplaire, cela demande de la cohérence. Le verdissement du parc automobile démontre la volonté du Port de devenir un port vert au service d’une économie bleue. »

Verdir le parc automobile pour une réduction significative des émissions atmosphériques

Avec son nouveau programme pluriannuel 2023-2030, le Port entend accélérer ce verdissement pour atteindre 100% de véhicules propres, en optant pour le mix-énergique : électrique et biocarburants. Le programme de verdissement 2023-2030 poursuit l’objectif de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’usage des véhicules, en intégrant une analyse globale de leur cycle de vie. En effet, le port de Marseille Fos a considéré les GES émis de la fabrication du véhicule jusqu’à son recyclage pour évaluer la pertinence du remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule électrique.

Cette analyse a conduit au choix du renouvellement de 248 véhicules et à la conversion des 19 restants sur les 267 que compte le parc automobile du Port. En 2030, le mix énergétique du parc sera de 171 véhicules électriques, soit 64% et de 95 véhicules au biodiesel ou bioéthanol, soit 36%. L’offre électrique notamment pour les PL et les véhicules spécialisés, en l’état actuel des technologies, ne permet pas d’envisager leur remplacement à court terme. Le choix du biocarburant est donc privilégié pour ce type de véhicule Le Port fera l’acquisition d’un véhicule hydrogène à titre expérimental. Ce programme peut être amené à être revisité en fonction des évolutions technologiques.

En 2030, le Port aura réduit de moitié l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie de son parc automobile et de 85% les émissions de polluants locaux. Équiper le domaine portuaire de bornes de recharge pour les usagers, clients et salariés.

Ce programme de verdissement s’accompagne du déploiement d’infrastructures de recharge en 22 Kw pour les véhicules électriques, non seulement du parc automobile du Port mais aussi pour les véhicules de ses salariés ou clients. Au total, 157 points de recharge seront installés sur 18 sites répartis entre Marseille et Fos, qui viennent s’ajouter aux 23 points de recharges déjà existants.

Le port de Marseille Fos répond ainsi à un besoin croissant et contribue à la conversion à la mobilité électrique. Le parc automobile du port de Marseille Fos est constitué de 267 véhicules, dont 152 Véhicules Légers (VL) ; 105 Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et 10 Poids Lourds (PL), qui parcourent 2,6 millions de kilomètres par an. Depuis 2020, le port de Marseille Fos a engagé le verdissement de son parc automobile, amenant sa flotte à 13% de véhicules électriques et 87% thermiques en 2022.

