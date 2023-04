Le port de Marseille Fos souhaite ouvrir l’accès à la digue Sainte-Marie

Pour Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos :« L’ouverture des installations portuaires au public répond à un objectif majeur pour le port : le renforcement des liens avec le territoire. Après la restauration des cinq grues "Les Élégantes" en 2021, grâce au soutien du Conseil régional, le Port poursuit l’aménagement et l’exploitation de la Digue du large au service des Marseillais. Cela passe par de nouvelles occasions de rencontre, pour mieux se faire connaître, se rendre accessible, se présenter non seulement en tant qu’outil essentiel au développement économique de la Ville, mais aussi en tant que patrimoine marseillais à part entière. J’en appelle à tous les opérateurs économiques et culturels du territoire : participez à la restitution d’une partie de la digue du large aux Marseillais. » »

La digue du Large est le témoin d’une histoire industrielle et maritime vieille de près de deux siècles. Sa construction débute en 1840, lorsque les activités du port s’accélèrent, que le trafic maritime est tel qu’il nécessite un agrandissement de ses capacités d’accueil. Sa construction est continue pour atteindre en 1925 l’étendue qu’on lui connait aujourd’hui, soit 7 kilomètres du Vieux-Port jusqu’à l’Estaque.

Véritable outil au service de l’expansion portuaire, la digue du Large abrite aujourd’hui encore des activités industrielles et maritimes, comme la réparation navale à flots, ou l’atterrage de câbles sous-marins pour les « big datas ». Elle est essentielle pour l’activité portuaire pour maintenir l’exploitation des postes à quai quelles que soient les conditions météorologiques.

La digue du large a été interdite d’accès au public à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a alors mis en place le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), qui constitue depuis la base d’un régime de sûreté obligatoire pour le secteur des transports maritimes internationaux. Entré en vigueur le 1er juillet 2004, ce code se présente comme un véritable dispositif de prévention des actes illicites.

Aujourd’hui, le port de Marseille Fos souhaite rouvrir la partie Sud de la Digue au public, permise notamment par le déplacement des ferries internationaux au Cap Janet et la volonté de requalifier le front de mer du J4 à Arenc, en lançant une consultation pour choisir un opérateur qui y développera des activités culturelles ou de loisirs, de restauration pendant l’été 2023 et permettra aux Marseillais de découvrir un point de vue imprenable sur la Ville. En cas de succès, cette opération pourra être renouvelée, voire élargie, en 2024.

Cet appel d’offres est ouvert aux restaurateurs, transporteurs maritimes, organisateurs d’évènements ou aux groupements, qui proposeront des activités culturelles ou de loisirs sur la digue Sainte Marie et assureront la restauration ainsi que le transport des passagers depuis la terre ferme jusqu’à la digue. Les candidats devront déposer leurs offres avant le 3 mai 2023 à 16h.

Acteur majeur du commerce international, le port de Marseille Fos accueille chaque année, près de 10 000 navires, traite 80 millions de tonnes de marchandises et aménage 10 400 hectares dans une démarche d’excellence environnementale.

Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, le port de Marseille Fos dispose d’espaces et d’infrastructures pour accueillir des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il est capable de traiter un panel d’activités important allant de l’import à l’export de marchandises de tout type (vracs liquides, conteneurs, minerais, produits alimentaires …). Le Port dispose de plateformes logistiques d’envergure accueillant des acteurs internationaux qui alimentent les marchés français et européens. Les activités industrielles telles que le raffinage, la sidérurgie, ou encore l’industrie chimique et la réparation navale avec notamment la “forme 10” troisième plus grande du monde, illustrent la diversité de l’écosystème portuaire. Le port de Marseille Fos répond également aux standards internationaux requis pour les activités de passagers, croisière et ferries. Le port de Marseille Fos place l’excellence environnementale au cœur de sa stratégie. Il mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. Il agit pour réduire considérablement l’impact des activités maritimes sur la qualité de l’air par la connexion électrique des navires à quai ou l’avitaillement au GNL.

