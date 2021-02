Accueil > Ailleurs > Politique > Le préfet du Var découvre les nombreux projets des Cavalairois

Pour sa première visite communale dans le golfe de Saint-Tropez, Evence Richard, préfet du Var, accompagné de Éric de Wispelaere, sous-préfet de Draguignan, a choisi la ville de Cavalaire-sur-Mer où il a été accueilli par Philippe Leonelli, le premier magistrat. Cette visite a été l’occasion de découvrir le territoire et d’échanger avec les élus, et les équipes de la ville sur les différents projets structurants de la commune (Maison de la nature, Cœur de Ville, rénovation du port…).

« Découverte du domaine Foncin, présentation du projet de la maison de la Nature et du projet Cœur de Ville, sortie en mer dans la baie, le préfet a apprécié les atouts de notre patrimoine à l’occasion de cette première visite et a pu débattre des sujets qui concernent la ville de Cavalaire et plus largement notre territoire », s’est félicité Philippe Leonelli. Avant d’ajouter : « Ce fut l’occasion aussi de lui rappeler mon souhait d’accueillir rapidement un centre de vaccination sur notre commune, dès que dès que la disponibilité des vaccins sera là, bien sûr. Il m’a confirmé avoir bien pris en compte ma demande. Je remercie le préfet d’être venu à notre rencontre, d’avoir été à l’écoute des acteurs du territoire que nous sommes ».

Au menu de la visite préfectorale, la création de la Maison de la Nature (L’Usine) et l’aménagement de l’espace à l’Utom qui permettront la mise en place d’une véritable porte d’entrée du domaine Foncin pour un public de visiteurs et randonneurs. Ainsi, des visites guidées seront organisées au départ de la Maison de la Nature.

Une réelle volonté de développer le tourisme vert

Souhaitant développer le tourisme vert dans le cadre des actions environnementales qu’elle mène, la Ville veut faire de ce site un lieu consacré à la nature, qui soit une référence pour les amoureux de la Corniche des Maures et ceux qui souhaitent la découvrir.

Mais pourquoi appeler cette future maison dédiée à la nature du nom de l’Usine ? « C’est en référence à son utilisation passée connue de chaque Cavalairois. Certes, ce nom interpelle. D’autant que Mireille Foncin avait créé une association de "Défense de la Nasque" dont l’objectif était de faire fermer cette usine, jugée polluante et inappropriée au sein de cet espace préservé », rappelle Philippe Leonelli. Aussi, cette réalisation s’accorde parfaitement avec l’ouverture au public du Domaine Foncin, propriété du Conservatoire du Littoral.

S’adressant au préfet du Var, le maire a détaillé le but de la démarche : « Ce domaine de 15 hectares possède une bâtisse du 19e siècle. C’est un lieu classé, au titre des sites et des paysages, de la corniche des Maures. C’est donc une porte d’entrée exclusive au domaine Foncin. En outre, il a l’avantage d’être situé sur le trajet de la voie verte qui relie les Jardins du Rayol au site de Pardigon, offrant une étape intermédiaire aux randonneurs, coureurs et cyclistes ».

