Le prix Goncourt 2021 pour Mohamed Mbougar Sarr et son roman ’La Plus Secrète Mémoire des hommes’

Mohamed Mbougar Sarr © Antoine Tempé

En 1968, Yambo Ouologuem, écrivain de langue française né au Mali en 1940 et décédé en 2017, obtenait le Prix Renaudot pour son roman « Le devoir de violence ». Un texte incandescent devenu oeuvre-culte du continent africain qui relate les excès et les crimes, l’esclavage et la brutalité de l’Histoire. Impressionné par « Le devoir de violence », et admiratif de Yambo Ouloguem, l’écrivain Mohamed Mbougar Sarr, né en 1990 au Sénégal et vivant en France, lui dédie son roman « La plus secrète mémoire des hommes », et s’inspire de son parcours pour construire un fabuleux récit en forme de poupées russes. Évocation de la Shoah et du colonialisme, questionnement sur le face-à-face entre Afrique et Occident, ruptures de ton et jeux sur la chronologie, le récit s’apparente par moments à un grand roman sud-américain des années 1960-1980 tels que les concevaient Jorge Amado, Garcia Marquez, Vargas Llosa ou Fuentes. C’est dire que Mohamed Mbougar Sarr, signe un hymne magistral à la langue française, à la littérature et au pouvoir intemporel des romans, des fables et des contes.

Jean-Rémi BARLAND

« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr, paru chez Philippe Rey/Jimsaan - 461 pages - 22 €

