Le vélo se développe en région Sud : 10 000 km d’itinéraires cyclables d’ici 2027

Le gouvernement vient d’annoncer 2 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027 dans le cadre de son Plan vélo. Dans le Plan Climat régional "Gardons une COP d’avance", et plus particulièrement concernant la qualité de l’air, la Région a mis en place un Plan vélo depuis 2020 pour atteindre 10 000 km d’itinéraires cyclables en 2027.

Photo Destimed/MB

En 2 ans, plus de 60M€ ont déjà été investis par la région Sud, dont 35M€ de Fonds européens. Ces Fonds ont notamment permis de construire plus de 400 km d’itinéraires cyclables mais aussi d’équiper 70 gares TER d’espaces de stationnement sécurisés. Ces aménagements ont aussi permis d’augmenter la fréquentation des grands axes touristiques de plus de 25 % en 4 ans. Ce sont ainsi plus de 4 millions de personnes qui ont emprunté les grandes véloroutes (La Méditerranée à vélo-EV8, la ViaRhôna-EV17, la Via Venaissia et la V65 -Nice-Aigues-Mortes-).

D’ici 2027, afin d’accélérer la pratique du vélo, la Région Sud se fixe des objectifs ambitieux :

Achever les 2060 km du schéma régional véloroutes en 2025.

Doubler la fréquentation cyclotouristique sur nos 9 véloroutes.

Équiper 200 sites en stationnements vélo sécurisés dans les gares, les pôles d’échanges, les lycées.

Installer 100 bornes de recharge Vélos à Assistance Electrique (VAE) d’ici 2025.

Par ailleurs, la Région a pour ambition d’accompagner les enfants dans l’apprentissage du vélo dès leur plus jeune âge pour les inciter à continuer cette pratique à l’âge adulte. Elle a d’ailleurs été désignée comme « Région-pilote » dans la mise en œuvre des 200 000 attestations « Savoir Rouler à Vélo » attendues sur le territoire national d’ici la fin de l’année 2023. 50 000 enfants seront ainsi formés dès 2023.

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur déclare : « Mode de transport durable par excellence, le vélo est de plus en plus prisé par les habitants de la région Sud. Au quotidien, dans un usage professionnel, ou plus ponctuellement, pour une balade en campagne, le vélo a toute sa place dans notre Plan Climat régional. Ces 10 000 km d’itinéraires cyclables seront un très bon moyen de pratiquer une activité physique régulière et qui donne le sourire en région Sud. »