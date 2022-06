Législatives 2022 : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin à 8 heures

Comme lors de la présidentielle, l’abstention est l’une des grandes inconnues de ce premier tour des élections législatives, durant lesquelles les Françaises et les Français sont invités à élire les députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale. Près de 6 300 candidats sont en lice dans 577 circonscriptions.

Les électeurs ultramarins ont commencé à voter depuis samedi

Les électeurs des Outre-mer ont commencé à voter dès samedi, un jour avant la Métropole, pour le premier tour des élections législatives.

Les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été les premiers à se rendre aux urnes, samedi à 8 heures locales (midi à Paris). Ce petit archipel de l’Atlantique nord, face au Canada, est proportionnellement le mieux représenté à l’Assemblée nationale, avec un siège de député pour ses quelque 6 000 habitants.

Après Saint-Pierre-et-Miquelon, les bureaux ont ouvert aussi samedi en Guyane (13H00 à Paris), puis une heure après en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

En Guadeloupe, c’est le score de la députée sortante Justine Benin, secrétaire d’État à la Mer, alors qu’Emmanuel Macron n’a obtenu que 30% des voix dans l’île au second tour de la présidentielle. Résultats attendus dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans le Pacifique, les électeurs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna votent dimanche, c’est-à-dire à partir de samedi 22H00 à l’heure de Paris. Enfin on votera également dimanche à La Réunion, comme à Mayotte, car le décalage horaire avec la métropole y est moindre.