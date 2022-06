Accueil > Aix Marseille > Politique > Législatives. Marseille : des électeurs sûrs d’eux...

(Photo Joël Barcy)

On pouvait craindre que l’abondance de listes, entre dix et quinze dans plusieurs circonscriptions, face perdre le Nord aux électeurs. En fait non chacun s’y est retrouvé. A voté avec ses convictions comme dans les bureaux 925 et 935 à Marseille ce matin.





Ceux qui se sont déplacés étaient sûrs mais cependant on note moins de votants dans les Bouches-du-Rhône à midi avec une chute de 2 points par rapport à 2017. Un peu moins de 20% des électeurs s’étaient déplacés à midi.

Reportage Joël BARCY