Législatives : les candidats en lice pour le second tour dans les Bouches-du-Rhône

La carte électorale ​qui se dessine au soir de ce premier tour des législatives dans les Bouches-du-Rhône met La Nupes en tête dans la majorité des sept circonscriptions de Marseille et obtient 31,48 % des voix. Le parti de Marine Le Pen poursuit sa dynamique forte déjà constatée lors de l’élection présidentielle. Le RN parvient à se qualifier dans la majorité des circonscriptions, et arrive en tête dans plusieurs d’entre elles. Les LR poursuivent leur descente et la vague LREM n’est plus une déferlante...