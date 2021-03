Leïla Slimani, marraine de la Semaine de la langue française et de la francophonie qui a pour thème un Bol d’air

Accueil > Ailleurs > Société > Leïla Slimani, marraine de la Semaine de la langue française et de la (...)

Rendez-vous de tous les amoureux de la langue française, en France et dans le monde, la Semaine de la langue française et de la Francophonie se tiendra du 13 au 21 mars 2021, prenant cette année un tournant résolument numérique. Une édition qui a pour thème cette année « Un bol d’air ! ». On ne pouvait rêver mieux dans ce contexte Covid.

Leïla Slimani, marraine de cette 26e édition © C. Hélie / Gallimard

Fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa modernité

L’écrivaine et journaliste Leïla Slimani, prix Goncourt en 2016 pour son roman Chanson douce, sera la marraine de cette édition particulière, placée sous le thème d’ « Un bol d’air ! ». Née à l’initiative du ministère de la Culture, cette Semaine de la langue française et de la Francophonie [1] a vocation à célébrer la langue de Molière et celle de Senghor, dans toute la diversité de ses expressions.

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie , la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa modernité.

Faire vivre la Francophonie sur les cinq continents

La Semaine de la langue française et de la Francophonie est organisée en collaboration avec le réseau Opale (Réseau francophone des Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques) qui est composé des organismes de gestion linguistique des pays et régions francophones représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse romande, ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie. Cette Semaine mobilise des acteurs de plus en plus nombreux. Lors de celle-ci, chacun pourra relever le défi d’une dictée, d’un concours de calligraphie, suivre ou participer à une conférence, une joute oratoire, ou, pourquoi pas, un concours de poésie, une rencontre littéraire…

Le Dictionnaire des francophones sera officiellement lancé au cours de cette Semaine

Autre temps fort, le Dictionnaire des francophones sera officiellement lancé au cours de cette Semaine. Ce dictionnaire collaboratif, fruit de la volonté du président de la République, a été mis en œuvre par le ministère de la Culture en partenariat avec de nombreuses organisations françaises et francophones, le monde académique

et de la recherche. Il illustre de façon concrète l’exceptionnelle richesse de la langue française, sa diversité, sa créativité et son évolution constante.

Mettre en avant tous les accents du français

Plus de 500 000 termes et expressions du français tel qu’il se pratique partout dans le monde seront ainsi réunis sur un site internet collaboratif couplé à une application mobile. La langue française sera également à l’honneur dans les médias audiovisuels - télévision et radio - grâce à la mobilisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui a choisi cette année de mettre en avant tous les accents du français.

La rédaction

Plus d’info et programme sur 20mars.francophonie.org

© hagay Sobol

Cette 26e édition invite chacun à s’inspirer des mots autour de la thématique : « la Semaine de la langue française et de la Francophonie, un bol d’air ! ».

L’air, une ressource naturelle, une frontière à franchir

L’air est en effet un bien commun à préserver pour l’avenir de l’humanité. On l’associe à la mobilité et à la circulation, au voyage. Il évoque symboliquement l’aventure, une frontière à franchir.

L’air, souffle de vie

Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu’il embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie qui nous relie aux autres. Il est bien entendu lié à l’énergie et à la santé, mais évoque également la création artistique, l’inspiration poétique, la musique.

2020-2021, année de la bande dessinée

La France met la bande-dessinée à l’honneur en 2020 et 2021. Les œuvres de ce genre littéraire nous invitent souvent au voyage et à l’aventure, nous incitent à changer d’air, nous dépeignent des paysages à couper le souffle et nous font respirer l’air de contrées lointaines... La bande-dessinée et ses bulles, comme autant de ballons qui prennent leur envol au fil des pages, sera mise en lumière au cours de cette 26e édition de la Semaine. Laissez-vous porter par le souffle de votre imagination !