Les 30 ans de la Varappe au stade Vélodrome. Fabrice Greffet : ’Le futur, nous l’imaginons encore plus inclusif dans un monde qui se fracture’

Depuis 30 ans, de la constitution de l’association historique à Aubagne au Groupe de plus de 20 filiales sur l’ensemble du territoire national et ultramarin, La Varappe a permis à plus de 90 000 personnes de reprendre un chemin vers l’autonomie. Un anniversaire, cela se fête et ce sera ce jeudi 22 septembre de 13h30 à minuit, dans le cadre emblématique : du Stade vélodrome.



Fabrice Greffet, le directeur des Relations Publiques du groupe La Varappe, qui fête ses 30 ans, plante immédiatement le décor : « Le futur, nous l’imaginons encore plus inclusif dans un monde qui se fracture. ». Et de définir le positionnement du groupe : « C’est, d’une part, entreprendre le sens en plus et d’autre part, permettre à chacun de jouer son rôle dans la société ». Or, constate-t-il : « Il y a celles et ceux en lesquels on croit. Puis les autres. N’est-il pas insensé de laisser de côté et d’ignorer des personnes dont on a pourtant besoin ? La Varappe s’est toujours rebellée pour permettre à chacun de trouver sa place. Mais les crises à répétition nous montrent que cela ne suffit pas. Nous devons aller plus loin. Notre champ de bataille doit aussi être celui de la reconnaissance pour chacun ».

« Nous donnons leur chance à tous »

« Nous ne sommes pas au pays des Bisounours, nos savons qu’avec certains cela ne va pas marcher mais on ne sait pas qui, alors nous donnons leur chance à tous », précise Fabrice Greffet qui signale à ce propos : « Nous avons des personnes qui vont faire du porte-à-porte dans les cités pour aller à la rencontre de ceux qui ne sont plus dans aucun dispositif, de les emmener vers le travail. Entraînons ceux qui ont renoncé à être acteur de leur vie. La priorité, c’est de réparer l’estime de chacun pour briser les boucles de renoncement. Replaçons d’abord de la confiance là où les gens en ont manqué. S’entraîner sur le terrain d’une entreprise comme la Varappe, c’est faire l’expérience concrète de sa capacité à se redresser pour tracer sa trajectoire ». Encore une fois, il insiste : « Cela ne marche pas toujours mais quand c’est le cas c’est super. On voit les femmes et les hommes changer à la Varappe : ils osent relever la tête ».

« Notre modèle est solide et puissant »

Fabrice Greffet tient à mettre en exergue : « Nous sommes dans l’économie sociale et solidaire. Nous n’oublions donc pas que le premier mot est "Économie", notre modèle est solide et puissant. Il importe ainsi de savoir que 90% de nos revenus proviennent de notre chiffre d’affaires et seulement 10% d’aides et, qu’en tant que Scop (Société coopérative et participative NDLR) nous ne versons pas de dividendes mais nous réinvestissons nos bénéfices. En 30 ans, la Varappe a su s’imposer comme l’une des plus belles réussites d’entrepreneuriat en France en accompagnant à ce jour près de 100 000 personnes vers l’emploi. In fine nous sommes des pourvoyeurs de talents ».

L’Environnement, l’Eco-construction, le développement des Ressources et Compétences et la Santé

Le groupe est présent en France métropolitaine et en Outre-mer. Il se structure autour de 22 filiales réparties dans quatre domaines d’expertises que sont l’Environnement, l’Eco-construction, le développement des Ressources et Compétences et la Santé. Fabrice Greffet ajoute : « Pour ne prendre qu’un seul domaine d’expertise, il importe de savoir que préserver et valoriser l’essentiel est notre ambition au sein du domaine d’expertise Environnement. Il s’agit là d’un secteur d’activité historique du groupe. Nous répondons aux défis de la transition écologique en proposant des solutions tremplin durables, innovantes et inclusives sur les territoires pour le compte de clients publics ou privés et de collectivités. Nos entreprises œuvrent pour la préservation de nos ressources et le bien-être collectif sur des métiers essentiels liés à l’environnement : métiers de l’économie circulaire, de l’eau et de l’entretien. Toutes nos activités sont orientées vers la performance économique, sociale et environnementale. C’est dans cette perspective, ancrée dans leurs écosystèmes, qu’elles changent la donne en donnant à chacun le pouvoir de jouer son rôle dans la société ».

« Nous construisons les modèles de demain »

Alors, pour Fabrice Greffet : « Au cœur des enjeux environnementaux, nos structures développent le potentiel de leurs salariés et font preuve d’un professionnalisme reconnu au service de la performance économique, de l’impact social et environnemental. Nous construisons les modèles de demain en déployant des métiers essentiels au bon fonctionnement de la société ». Il précise encore :« Toutes nos entreprises portent un projet économique qui résonne avec justice sociale, sur les domaines de l’environnement, de l’éco-construction, de la santé, du développement des ressources et compétences… Déployer des activités essentielles à la vie et au bien-être de tous est la boussole de la Varappe ». Et de conclure : « La perspective d’un Smic ou d’un temps partiel à vie ne peut suffire pour s’accomplir. La Varappe défend un revenu décent et permanent pour ces métiers essentiels. Assurons des emplois stables pour tous, permettons à chaque personne de compter sur un réseau ».

Le ministre Jean-Christophe Combe, présent pour l’anniversaire de La Varappe

Fabrice Greffet précise qu’animations, débats et rencontres rythmeront la journée d’anniversaire. « Une manifestation qui se tiendra en présence de nombreuses de personnalités au premier rang desquelles Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées ». Ainsi de 13h30 à 19h45 il sera possible « de découvrir, en continu, nos activités et rencontrer nos équipes qui présenteront l’offre globale inclusive lors d’un mini salon : Environnement - Eco-Construction -Santé -Ressources & Compétences ».

