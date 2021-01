Les 48 lauréats des bourses d’excellence académique de la Fondation Université Côte d’Azur

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Les 48 lauréats des bourses d’excellence académique de la Fondation Université (...)

En cette période lourde et complexe pour de nombreux étudiants, les bonnes nouvelles se font rares et il est essentiel de les mettre en lumière. La Fondation Université Côte d’Azur a officialisé la liste des 48 lauréats de ses bourses d’excellence académique. Pour l’occasion, étaient également récompensés les premiers collégiens des établissements des Alpes-Maritimes du réseau d’enseignement prioritaire, lauréats des bourses du programme UCA jedi Junior.

Des bourses d’excellence académique de la Fondation Université Côte d’Azur pour 48 étudiants dont 7 collégiens ©fondationUCA

Soutenir l’ambition des étudiants, les aider dans leur insertion professionnelle en levant les barrières financières qui sont des freins à l’épanouissement au quotidien… Tel est l’objectif des bourses d’excellence académique qui viennent récompenser le parcours des jeunes docteurs et leur offrent la possibilité de continuer leurs travaux bien plus sereinement tout en finançant leur insertion professionnelle. De même, le programme « UCA Jedi Junior » financé par l’Initiative d’excellence UCA Jedi et vise à favoriser l’accompagnement du collège à l’enseignement supérieur des élèves prometteurs des Alpes-Maritimes, du réseau d’enseignement prioritaire ou assimilés.

Lancé en décembre 2019, en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes et l’Académie de Nice, il permet à 7 d’entre eux de bénéficier d’une bourse mensuelle de 100€ pendant leurs 3 années de lycée. Au total, ils sont donc 48 à avoir la chance de faire partie des heureux élus. Rassemblés à l’ Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (Imredd), autour de Jeanick Brisswalter, président de Université Côte d’Azur, et de Eric Dumetz, président de la Fondation Université Côte d’Azur, les étudiants et leurs familles ont pu se réjouir de ces aides au combien précieuses.

Fabian FRYDMAN

Lauréats des bourses « UCA Jedi Junior »

• Rezzouki Sofiane (Estienne d’Orves )

• Daff Hawli (Estienne d’Orves)

• Succu Marianne (Parc Impérial)

• Gnigui Nima (Drap)

• Benrezzouq Hajar (Calmette)

• Paquant Léa (Parc Impérial)

• Belhadj Wiem (Calmette )

Bourses de la Fondation Université Côte d’Azur

Bourses Art, culture et créativité

Elles distinguent les étudiants et étudiantes qui réunissent excellence académique et parcours artistique ou culturel remarquable.

7 lauréat.e.s :

• Trotot Auréline (ERACM, École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille).

• El Achari Sellam (PNSD Rosella Hightower).

• Larcinese Tanya (ESRA, Ecole Supérieure Cinéma & Audiovisuel).

• Chotard Célia (SDS, The Sustainable Design School ).

• Mira Antinéa (Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice (CRR).

• Travere Lise (Villa Arson).

• Farhang Alireza (CIRM Centre National de Création Musicale).

Bourses Handicap

Les bourses d’excellence académique et handicap récompensent les étudiants et étudiantes qui ont su obtenir des résultats significatifs dans leurs études malgré un handicap avéré et reconnu soit par un arrêté d’aménagement, soit par un statut de travailleur handicapé.

15 lauréat.e.s :

• Bersia Joao - Licence 1 Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

• Bolatre Sébastien - Licence 3 Droit.

• Bontemps Cloe - Licence 3 Chimie.

• Corgnet Cécilia - Master 1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) parcours Premier Degré.

• Cornu Anaïs - Master 1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) parcours Cadre éducatif.

• Guillerme Élisa - Licence 1 Droit.

• Jauffret Ange - Licence 1 LEA (Langues Étrangères Appliquées) parcours LLAC (Letttres, Langues, Arts, Communication).

• Kozlowski Cassiopée - Licence 3 Droit.

• Latapie Florian - DUT 1 Informatique.

• Marc Élise - Licence 1 STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

• Marrocco Giuliano - Licence 3 STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) parcours Éducation, Motricité.

• Michon Meryl - Études de Santé 2 (Médecine.)

• Pionnier Léa - Licence 3 Sociologie parcours CESUN (Chargé d’Études Sociologiques et Usages du Numérique).

• Laure Anne Seytor - Master 1 NAPPES (Nutrition, Activités Physiques, Prévention, Éducation, Santé) en 2018-2019.

• Vaubourzeix Lisa - Master 1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) parcours Premier Degré.

Bourses Prix de thèse & MT180s

Elles récompensent la grande qualité des jeunes titulaires de doctorats, des doctorants et doctorantes. Les prix de Thèse d’Excellence récompensent l’aboutissement des travaux de recherche pour lesquels les lauréats ou lauréates ont consenti de nombreux sacrifices. Les bourses « MT180s » récompensent les 3 doctorants et doctorantes d’Université Côte d’Azur qui ont remporté soit le prix du jury soit le prix du public lors de la finale azuréenne du concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé au mois de mars 2020.

9 lauréat.e.s :

• Ragon Théa - Geoazur

• Deshayes Maxime - Lamhess

• Deschaintre Valentin - Inria

• Madel Maria-Bernadette - LP2M

• Ferrari Benjamin - CERDP

• Araldi Alessandro - Espace

• Gausseran Adrien - I3S

• Bertin Paul - Lapcos

• Tran Ngoc Anais - BCL

Bourses Sportif Haut Niveau Universitaire

Les bourses « Sportifs de Haut Niveau universitaire » distinguent chaque année les étudiants et étudiantes qui réunissent excellence académique et résultats sportifs significatifs. Elles récompensent l’engagement et la persévérance de compétiteurs et compétitrices UCA dont les efforts se traduisent également par de bons résultats académiques.

10 lauréat.e.s

• Azzaro Mathis (Staps)

• Berland Arthur (Staps)

• Borello Antoine (Staps + kine)

• Champin Paul (Droit)

• Chevrier Margot (Médecine)

• Gautier Mathilde (Staps)

• Guaddache Wieme (IAE)

• Haffaf Melina (IUT)

• Iemmolo Julie (Staps)

• Seri Camille (Sage-femme)