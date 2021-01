Accueil > Sports > Les Argonautes rejoignent Up2it le réseau social 100% sport

Up2it accueille les Argonautes sur son réseau social © Up2it/Argonautes

A l’approche de leur début de saison, les Argonautes ont vu l’opportunité de toucher un nouveau public sur cette plateforme.Le club fixe un point d’honneur sur la formation de leurs jeunes et de leurs entraîneurs, des plus petits aux plus grands afin de perpétuer la qualité et la force des équipes. « L’objectif pour les deux prochaines années est de se concentrer sur la formation des jeunes et des entraineurs en s’appuyant sur les forces vives de sa ville et de sa région afin de renforcer son identité régionale pour redonner à son équipe une force et une qualité qui doit l’amener au plus haut niveau de la compétition », déclare Thierry Jamet, Président du club Les Argonautes. « Nous sommes heureux d’accueillir sur l’application UP2IT, 1e réseau social sport en France, ce club mythique du football américain d’Aix-en-Provence et de renforcer leur visibilité auprès des passionnés de sports. », déclare Sébastien Frapolli, Président d’Up2it.

La rédaction