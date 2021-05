Les Journées nationales de l’agriculture se tiendront les 18, 19 et 20 juin

Accueil > Ailleurs > Economie > Les Journées nationales de l’agriculture se tiendront les 18, 19 et 20 (...)

Cette année, à l’instar de nombreux grands pays agricoles, la France organisera, elle aussi, ses Journées nationales de l’agriculture. Cette première édition se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains sur l’ensemble du territoire. À cette occasion chaque citoyen pourra découvrir le patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation.

Les journées nationales de l’agriculture

Ces journées sont organisées conjointement par Make.org Foundation et #agridemain, avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Elles résultent de deux initiatives : une consultation nationale* menée par Make.org en 2018 et un manifeste ainsi qu’une lettre ouverte écrite en 2020 au président de la République par #agridemain et 12 personnalités pour l’inscription d’une Journée Nationale de l’Agriculture au calendrier républicain.

Trois jours pour célébrer le patrimoine agricole français

Du 18 au 20 juin 2021, des exploitations familiales aux industries agroalimentaires en passant par les établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux ouvriront leurs portes. C’est tout le secteur agricole et para-agricole qui se mobilisera pour offrir une meilleure compréhension de ce qu’est l’agriculture et pour la reconnaissance de ses acteurs, qu’ils soient agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, maraîchers, entrepreneurs ou enseignants…

Rencontres, démonstrations, dégustations et ventes directes de produits, des expositions, des visites guidées et des ateliers pédagogiques seront accessibles à tous les publics La journée du vendredi 18 sera plus particulièrement dédiée aux scolaires et le week-end au grand public.

Éveiller les consciences

Outre son aspect ludique et festif, la manifestation veut contribuer à éveiller les consciences pour une meilleure compréhension des atouts et des défis de l’agriculture aujourd’hui (circuits-courts, préservation de la biodiversité, etc.). Le pari de ces Journées est de (r)établir du lien entre tous les citoyens, qu’ils soient urbains ou ruraux, afin de mieux se connaître et débattre tous ensemble de l’avenir de l’agriculture, depuis toujours enjeu majeur de civilisation. Parallèlement à cela, ces journées ont vocation à mettre en lumière la souveraineté agricole et alimentaire de la France (premier producteur de l’Union européenne, devant l’Allemagne et l’Italie, assurant 18 % de la production agricole européenne) et à valoriser toutes les initiatives et toutes les productions liées au travail de la terre, de l’élevage et de l’industrie agroalimentaire.

Ces Journées avaient pour objectif initial de pallier la fermeture du Salon de l’agriculture cette année, mais leurs organisateurs ont finalement pour ambition de les pérenniser chaque année, autour du solstice d’été, explique l’agence de communication chargée de l’organisation. Les professionnels intéressés peuvent inscrire leur évènement jusqu’au 25 mai.

Informations et inscriptions : journeesagriculture.fr

Diana Scout

*suivie par 460 000 participants ayant répondu à la question “Comment permettre à chacun de mieux manger ?” et ayant fait ressortir la nécessité de reconnecter tous les Français avec leur patrimoine agricole et alimentaire au travers d’une ou plusieurs Journées nationales.