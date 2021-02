Les P’tits Jardins Gourmands : un concours de jardinage pour les écoles

Accueil > Ailleurs > Société > Les P’tits Jardins Gourmands : un concours de jardinage pour les (...)

En cette période de contraintes sanitaires, la Semaine du Jardinage n’a pas l’intention de baisser les bras et s’adapte. Pour cette version 2021, les classes maternelles et élémentaires sont invitées à participer à un concours « Les P’tits Jardins Gourmands ».



La formule a donc évolué, mais l’esprit reste le même. Pas question de se laisser ennuyer par cette satanée Covid, les ateliers de la Semaine du Jardinage pour les écoles ont bien l’intention de laisser parler la créativité des plus petits. Pour le coup, les classes de maternelles et élémentaires sont invitées à réaliser, à l’école, une plantation fleurie ou potagère sur le thème de la gourmandise.

Une occasion d’allier une démarche pédagogique à une sensibilisation à la biodiversité

Lâchez-vous les enfants ! Cultures en bacs ou jardinières, dans le jardin d’école… Ils doivent laisser vagabonder leur imagination et adapter leur espace scolaire à leurs réalisations. Mini potager de légumes, composition d’herbes aromatiques, potager en hauteur, association de Légumes et de fleurs aux couleurs… La créativité doit être au rendez-vous pour le plaisir des yeux et du goût.

Matériel mis à disposition des écoles © Jardinons à l’école

Le confinement a, sans conteste, décuplé le besoin de nature. Pour les enseignants, « Les P’tits Jardins Gourmands » est une magnifique occasion d’allier une démarche pédagogique à une sensibilisation à la biodiversité. Pour participer, rien de plus simple : il suffit de réaliser 4 clichés qui montreront le cycle de croissance des plantations. Le tout sur un feuillet A4 au format word. Il faudra ensuite le déposer en ligne sur le site internet dédié « Jardinons à l’école », pour que le jury puisse admirer les créations et récompenser les plus belles.

Avec « Les P’tits Jardins Gourmands », les enfants gagnent à tous les coups de pelle

Avec « Les P’tits Jardins Gourmands », pas de perdants ! Dès l’inscription, les professeurs recevront un lot de 4 posters pédagogiques, autour du jardinage, adaptés au niveau de leur classe, afin de les accompagner dans la réalisation de leur jardin potager. A cela s’ajoute un kit pédagogique pour jardiner. Puisqu’il faut tout de même des « grands gagnants », différents prix seront offerts. Le premier aura la chance de remporter du matériel de jardinage d’une valeur de 500 €. A vos pelles : un, deux, trois plantez…

