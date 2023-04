Accueil > Provence > Economie > Les Quatre saisons de Provence Tourisme

Provence Tourisme connaît la musique tout comme les nouvelles attentes des touristes, plus durables, plus authentiques, plus enrichissantes, l’Office en prend bonne note et contribue à écrire une nouvelle partition qui s’appuie sur la dynamique impulsée depuis des années.

Présentation des grands enjeux du tourisme en Provence ©myprovence

« La saison touristique qui débutait traditionnellement en avril a commencé cette année depuis bien longtemps ce qui nous renforce dans notre volonté de contribuer au développement d’un tourisme des quatre saisons », indique Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, maire de Cassis et vice-présidente du département 13 insiste sur la chance de bénéficier « d’un territoire urbain et littoral qui dispose déjà d’une saisonnalité moins marquée que les départements du pourtour méditerranéen. L’activité ainsi mieux répartie sur l’année, permet de désaisonnaliser les emplois ».

Danielle Milon insiste sur un tourisme qui est aujourd’hui « face à de nouveaux défis de préservation, de saisonnalité, d’innovation. » Pour la présidente le tourisme en Provence « change, évolue » et passe du « encore plus » au « toujours mieux ». Elle précise : « L’époque du "bronzé" idiot est loin derrière nous, les touristes veulent un tourisme créatif, local, inclusif, durable. Ils veulent du sport, de la gastronomie. Nous sommes d’ailleurs devenu un leader au niveau national dans ce dernier domaine ». Elle rappelle : « Depuis la capitale de la gastronomie, en 2019, nous avons un nouveau métier à Provence Tourisme. A côté du premier qui consiste à aider les communes nous sommes devenus des créateurs d’événements pour les populations locales comme pour les touristes ».

Danielle Milon cite les quelque 3 000 restaurants sur le territoire, dont 25 étoilés, plus de 300 qui ont un label, 600 producteurs et artisans de bouche qui permettent d’avoir des circuits courts, y compris dans les cantines. « Nous disposons également, poursuit-elle, de plus de 180 viticulteurs en AOP et IGP. Nous sommes ainsi un des piliers de la Vallée de la Gastronomie ». Et de mettre en exergue, parmi toutes les manifestations proposées, les dîners insolites qui outre la qualité des mets, l’originalité du site, a pour spécificité de se partager autour de tables étroites : « Cela crée un lien, on ne se connaît pas au début du repas et une relation s’établit au fil des plats et, ainsi, on revient à l’origine du repas : le partage ». Elle ne manque pas de souligner « un environnement exceptionnel avec un parc national, 3 parcs naturels régionaux, un grand site de France et un parc marin ».

« Notre politique est définitivement durable »

Danielle Milon en vient à l’offre culturelle : « Les festivals, dont certains de renommée internationale, qui accueillent 800 000 spectateurs en moyenne chaque année, deux sites, Arles et la Cité Radieuse inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ; plus de 1 000 sites et monuments accueillent 3,4 millions de visiteurs et quelques 160 musées sont visités par plus de 3,1 millions de personnes ». Elle signale également : « Grâce à son tissu économique et ses infrastructures portuaires comme urbaines, le territoire est aussi celui de la croisière et du tourisme d’affaires ». De fait, elle lance : « Notre politique est définitivement durable. Elle vise à permettre de bénéficier d’un tourisme représentant un vrai apport pour l’économie tout e étant respectueux de l’environnement. C’est un très grand engagement, nous le tiendrons ».

« Cet hiver plus 18% de fréquentation par rapport à 2019 »

Isabelle Brémond, directrice générale de Provence tourisme, appuie sur cette notion de saisonnalité : « Nous avons eu cet hiver plus 18% de fréquentation par rapport à 2019 avec 9 clients sur 10 qui sont des français qui viennent d’Ile de France en premier puis de la région Sud et, ensuite de la région Auvergne-Rhône-Alpes ». Et, note-t-elle : « Les prévisions sont bonnes avec, toujours des touristes français mais aussi étrangers. Les Allemands reviennent tout comme les Belges, les Italiens et la clientèle du Royaume Unis ainsi que des États-Unis. » Les perspectives de fréquentation pour le printemps s’annoncent elles aussi bonnes. Cette saison représente dans le département 29% des arrivées et 23% des nuitées. Concernant l’été elle ne cache pas que le réchauffement climatique est « une réalité avec ses effets négatifs. Il vaudra mieux venir au printemps ou en automne ». Un vrai enjeu sachant que l’été représente dans les Bouches-du-Rhône 38% des arrivées et 48% des nuitées touristiques enregistrées.

« Aix : un taux de remplissage des hôtels de 78% sur les trois premiers mois de l’année »

Michel Fraisset, le directeur de l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence, confirme les évolutions en cours en évoquant la situation aixoise : « Nous avons un taux de remplissage des hôtels de 78% sur les trois premiers mois de l’année, c’est du jamais vu ». Cette dynamique s’appuie notamment sur l’exposition David Hockney organisé par le musée Granet en partenariat avec la Tate Gallery, du 28 janvier au 28 mai 2023 sur plus de 700 m2. « Une exposition qui prouve bien l’évolution car, auparavant nul n’aurait jamais imaginé une telle opération en dehors de la période estivale ».

Isabelle Brémond reprend : « Pour la clientèle française certaines demandes existent toujours : 62% des Français souhaitent prendre leur temps pendant les vacances pour se reposer et se ressourcer au calme ; 78% des Français souhaitent découvrir des paysages et 68% de nouveaux endroits. La demande est forte aussi pour la découverte patrimoniale (69%) et gastronomique (54%). Ils confirment être en recherche de dépaysement pour trancher avec leur quotidien (63%). 54% des Français ressentent le besoin de s’affranchir des contraintes horaires ».

« Vivre une expérience particulière voire unique »

Elle précise immédiatement que d’autres tendances émergent et devraient s’intensifier à l’avenir. « En effet les Français aspirent à vivre une expérience particulière voire unique (71%) ; voyager de manière plus responsable (70%) ; vivre comme un local (69%). Ces tendances font écho à un intérêt grandissant pour un tourisme plus responsable. Plus de quatre vacanciers sur cinq y prêtent une attention particulière en préservant les sites qu’ils fréquentent, en consommant des produits locaux, en ramassant les déchets ou encore en mettant en place des actions pour les réduire. »

Provence Tourisme, le Département des Bouches-du-Rhône et le chef Glenn Viel de l’Oustau Baumanière s’inscrivent dans cette philosophie en proposant Destination zéro déchet. Le challenge consiste en un appel au plus grand nombre pour une matinée de ramassage de déchets sauvages. Ce temps festif est durable grand public est programmé le dimanche 4 juin sur le plateau de l’Arbois pour sa troisième édition.

MPG encense le régime méditerranéen

Également au programme, un incontournable, Marseille Provence Gastronomie. Pour sa cinquième édition MPG encense le régime méditerranéen « fait de simplicité, de convivialité et de sincérité, des notions essentielles sur le territoire », poursuit Isabelle Brémond. Tout au long de 2023 le Food Truck MPG sillonne le département. « à son volant vont se succéder des personnalités emblématiques de la gastronomie provençale pour proposer aïoli, pistou, daube, bref les grands classiques de la cuisine provençale ». En juin se tiendra la troisième édition du street-food festival sur l’esplanade de la Major, les 15, 16 et 17 juin. Succès garanti lorsque l’on sait que 25 000 personnes ont participé à la précédente édition.

En juillet 2023 "Dîners Insolites" vont transporter les participants aux quatre coins du département. En octobre et novembre MPG organise un événement inédit : les Dîners olfactifs où tous les sens seront en éveil pour une expérience unique. Et, pour la troisième année consécutive, l’événement national le Grand Repas se déclinera dans les Bouches-du-Rhône pour un menu unique qui sera proposé en octobre prochain dans différents lieux : de la brasserie aux collèges, des établissements de soins aux lycées hôteliers en passant par les restaurants jusqu’aux cuisines des particuliers.

Et puis, comment l’oublier, Marseille sera l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 21 octobre 2023. Le stade Vélodrome accueillera 6 matchs sur 15 jours. Près de 450 000 visiteurs étrangers sont attendus en France et 2,6 milliards de téléspectateurs devraient suivre les matchs à distance.

Michel CAIRE

Street Food Festival : appel à candidature

Pour la 3e année consécutive, le Street Food Festival, organisé dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie (MPG), investira l’Esplanade Jean Paul II, au pied de la Major. Fort de son succès avec 15 000 participants en 2021 puis 25 000 en 2022, le festival aura lieu du 15 au 17 juin 2023. Une cuisine locavore, provençale et méditerranéenne au format « Street Food » sera proposée au public. Provence Tourisme recrute des chefs cuisiniers, des restaurateurs, des vignerons et des brasseurs pour participer.

Le Pass My Provence se teinte de sport

À l’occasion des JO2024, le Pass My Provence se met en jambe et propose aux prestataires de loisirs sportifs de bénéficier d’une visibilité accrue sur toute l’année. Paris2024 l’a affirmé, l’héritage laissé par ces jeux est un objectif central et ici on ne parle pas uniquement d’infrastructures mais d’humain : mettre plus de sport dans la vie des Français pour toutes les valeurs qu’il porte (levier de santé et de bien-être, outil d’éducation, de transmission ; moyen d’inclure et de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes…).

Le sport est un moyen de porter un tout autre regard sur le territoire. Pour participer pleinement à cet élan, faire connaitre cette offre aux résidents, le Pass My Provence s’ouvre aux prestataires de loisirs sportifs.

Le Culture Store et les Olympiades culturelles : quand la culture rencontre le sport. Au sein du Culture Store animé par Provence Tourisme, une dizaine de structures muséales situées entre Marseille et Arles programmeront des expositions en lien avec le sport à l’occasion des JO2024.

Des événements seront créés en amont de ces expositions pour que le sport entre au musée en proposant une ou plusieurs performances artistiques.