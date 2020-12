Les Terrrasses du Port plongent les visiteurs dans la magie de noël et inaugurent leur nouvelle conciergerie, "le comptoir"

Accueil > >

Les Terrasses du Port, destination shopping incontournable de Marseille, accueillent de nouveau leurs visiteurs dans l’intégralité de leurs boutiques pour célébrer le mois le plus enchanteur de l’année. Grande nouveauté depuis samedi : « Le Comptoir », un tout nouvel espace d’accueil et de conciergerie pour un confort de visite augmenté.

"Le Comptoir", un nouvel espace d’accueil et de conciergerie © lesterrassesduport

Plongée dans la féérie de Noël

Après une année 2020 qui nous aura tous profondément marqués et parce qu’il est important de pouvoir savourer la magie des fêtes, les Terrasses du Port se sont parées de leurs plus belles décorations de Noël et ont concocté un programme pour toute la famille :

• Des déambulations féériques et poétiques viendront ponctuer les après-midis shopping tous les weekends jusqu’à Noël, ainsi que le 23 décembre, pour des instants de magie qui feront rêver les petits et retomber en enfance les plus grands ;

• Des chalets de Noël sont disséminés dans le centre pour créer l’atmosphère d’un véritable marché de Noël ;

• Les Terrasses du Port renouvellent leur engagement avec l’association Frip’ Insertion en co-organisant une collecte de jouets pour les plus défavorisés, pour que chacun puisse vivre un peu de la magie de Noël. Rendez au niveau 1 du centre commercial.

Offrir des cadeaux à distance…

Cette année, les fêtes de famille se feront en comité restreint, de nombreux cadeaux ne pourront ainsi pas être remis en main propre et seront envoyés ou déposés en amont. Pour surprendre et redonner « vie » à ce moment précieux, Les Terrasses du Port s’associent à Sharingbox pour déployer un service de message vidéo enregistré, accessible en scannant un QR code apposé sur le cadeau à offrir. Son utilisation est très simple, afin que tous, grands-parents comme petits-enfants, puissent en profiter :

1. Un autocollant avec un QR code est remis gratuitement après achat dans les boutiques du centre et au stand d’emballage cadeaux ;

2. Le QR code est collé sur le cadeau offert, puis il doit simplement être scanné pour enregistrer un court message vidéo ;

3. Le destinataire reçoit son cadeau et est invité à scanner le QR code pour découvrir le message que lui a laissé son proche ;

4. Il pourra même lui répondre en laissant à son tour un message de remerciement envoyé par email à l’expéditeur.

…et faire son shopping en toute sérénité

Pour réduire le temps d’attente à l’entrée du centre ou de certaines enseignes, Les Terrasses du Port ont déployé le service TROOV Ton Créneau. Accessible via un lien sur le site du centre, il permet de réserver un créneau horaire dans la/les enseigne/s de son choix et de s’y rendre sans avoir à patienter. Un service 100% gratuit et accessible en 4 clics pour une expérience shopping agréable, innovante et surtout sans perte de temps, le tout dans le respect des gestes barrières.

Le Comptoir, un nouvel espace d’accueil et de conciergerie multi-services

Les Terrasses du Port continuent d’innover et d’offrir de nouveaux services à leurs visiteurs pour améliorer toujours plus leur confort de visite. « Le Comptoir » enrichit l’accueil au sein du centre pour devenir un véritable espace convivial et chaleureux, aux multiples fonctions et proposant un panel de services. Situé au 2e étage du centre, à côté de la boutique Bose, Le Comptoir permet désormais :

Le retrait et dépôt de colis, en partenariat avec Mondial Relay et Relais Colis : les visiteurs peuvent récupérer ou déposer un colis et même directement essayer leurs commandes, grâce à la cabine d’essayage installée au sein même du Comptoir. Un vêtement ne convient pas ? Il est donc possible de renvoyer directement le colis, un gain de temps et d’énergie bienvenu.

Les services d’accueil habituels : détaxe, renseignements et orientation, cartes cadeaux, remboursement du parking, etc. Le Comptoir offre tous les incontournables d’un accueil de centre

commercial pour une visite certifiée 100% réussie.

Le prêt de poussettes : car quels parents n’ont pas eu un enfant qui s’endort soudainement dans leurs bras ? Le Comptoir propose un prêt de poussette pour que chacun puisse continuer sa session shopping ou sa sieste, dans les meilleures conditions. Les fauteuils roulants restent disponibles au poste de sécurité.

De nouveaux services seront également ajoutés progressivement dans les prochains mois : nouveaux partenaires de livraison de colis ou encore possibilité d’échanger des produits de seconde main entre particuliers.

Pour tout savoir sur Les Terrasses du Port : lesterrassesduport.com

