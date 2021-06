Les Voiles du Vieux-Port du 18 au 20 juin : toute la palette du temps pour la 15e édition

Accueil > Sports > Les Voiles du Vieux-Port du 18 au 20 juin : toute la palette du temps (...)

©Pierick Jeannoutot

Marquées par un vent soutenu de secteur sud-est, les régates ont permis aux ténors de la spécialité d’exprimer toute leur maitrise et leur dextérité à bord de bateaux parfois plus que centenaires. Dès le vendredi, le ton était donné avec une jolie brise qui a permis au comité de course bien inspiré, sous la direction de Florence Baudribos, d’optimiser une journée de course avec 23 milles au compteur, donnant lieu à des affrontements musclés au sens propre comme au sens figuré sur ces bateaux élégants et exigeants. Le samedi a permis de profiter de conditions plus maniables avec un parcours de 17 milles, le plus abrité possible de la houle et du clapot, avec un certain nombre de trous d’air pernicieux comme autant de chausse-trappes pour les bateaux en lice. Même si les conditions orageuses instables n’ont pas permis de faire la belle le dimanche, la cuvée 2021 a superbement marqué de son sceau le passage dans la cité phocéenne du circuit enfin retrouvé des yachts de tradition.

La rédaction - source SNM

Les Voiles du Vieux-Port, 18-20 juin 2021 résultats

©Pierick Jeannoutot

Classique Marconi :

1 Sagittarius, Thierry Laffitte, SR Antibes

2 Kertios, Franck Bourriot, SN Marseille

3 Palynodie, Henri Ferbus, SN Sanary

Époque Marconi 1 :

1 Jour de Fête, Elise Garcin, SN Marseille

2 Eileen, Jean Paquiero, SN La Ciotat

3 Ellen, Marc Avazeri, SN Marseille

Époque Marconi 2 :

1 Sonda, Eric Leprince, SN Marseille

2 Ellad, Philippe Beguin, SN Marseille

3 Hermes, Bernard Gillet, SN Sanary

Époque Aurique :

1 Olympian, Guillaume Fetas, YSB

2 Lulu 1897, Olivier Romain, SN Sanary

3 Esterel, Jean-Pierre Dréay, SN Marseille

Société Nautique de Marseille

Henri Escojido, président

Pierre Sathal, vice-président, en charge des régates

Pierre Coulet, pôle de tradition

Chantal Benigni, responsable organisation régate

Florence Baudribos, président du Comité de Course

André Cherbonel, président du Jury