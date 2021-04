Les centres équestres et poney clubs recevant du public vont bénéficier d’une nouvelle aide

Accueil > Ailleurs > Economie > Les centres équestres et poney clubs recevant du public vont bénéficier d’une (...)

A l’instar de nombreuses structures sportifs, les centres équestres et les poneys clubs recevant du public connaissent de grosses difficultés financières. Certes, mais ces derniers doivent subvenir aux besoins des animaux et enregistrent des coûts incompressibles. Pour les soutenir dans ces périodes vraiment délicates, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, la ministre déléguée chargée des Sports et le ministre délégué chargé des Comptes Publics ont signé le décret et l’arrêté accordant une nouvelle aide sectorielle.