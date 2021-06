Accueil > Ailleurs > Société > Les destinations françaises pour des sensations fortes garanties

Pour les prochaines vacances, vous ne seriez-pas contre une dose de sensations fortes ! Cap Adrénaline, première centrale de réservation d’activités sportives et de loisirs en France, présente le palmarès des régions françaises qui permettent de se donner le plus de frissons et de souvenirs incroyables.

©FF de Parachutisme

Pour Olivier Chanut, cofondateur de Cap Adrénaline, il n’y a pas de doute possible : « Toutes les régions de France sont bien différentes et présentent des trésors magnifiques à découvrir. Cependant, certaines sont également des destinations plus adaptées pour vivre et découvrir des activités à sensations fortes. Canyoning, saut en parachute, tyrolienne, pilotage d‘une Ferrari, vol en montgolfière, ULM, Via Ferrata,... Il y en a pour tous les goûts mais peut-être pas partout ! Alors autant bien se renseigner avant de choisir sa destination si l’objectif est de sortir de sa zone de confort et de revenir avec des souvenirs qui décoiffent ».

Auvergne-Rhône-Alpes : la meilleure destination « frissons »

Si vous être un aficionado du séjour à haute intensité émotionnelle, aucun doute, la région de France qui cumule et regroupe le plus d’activités à sensations fortes est l’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière proposee en effet plus de 17 % des activités d’exceptions en France et se place devant l’Occitanie (15 %), la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (14 %), venant compléter ce podium de l’adrénaline.

Il y en a pour tous les goûts

Parmi toutes les activités possibles, à travers l’Hexagone, certains lieux restent des must-have pour les « barjots » des sensations fortes. Ainsi, dans la région Auvergne- Rhône-Alpes, les volcans d’Auvergne pour les vols en montgolfière sont tout simplement incontournables. C’est également le cas pour le lac d’Annecy qui est la Mecque du parapente, grâce à ses courants ascendants uniques. On peut également citer le Mont-Blanc, pour ses vols en hélicoptère et en avion, les gorges de l’Ardèche et leurs activités aquatiques comme le canyoning ou le canoë ou encore le saut à l’élastique avec les mythiques ponts de Ponsonnas et le viaduc de Pélussin… Vous l’aurez compris, pour les prochaines vacances, vous ne risquez pas de vous ennuyer en France.

Mathieu Seller