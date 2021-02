Accueil > Ailleurs > Economie > Les fermes s’ouvrent pour pallier l’absence de Salon de l’agriculture

Alors que le traditionnel Salon de l’agriculture de la porte de Versailles à Paris, aurait dû avoir lieu entre le samedi 27 février et le dimanche 7 mars 2021, le réseau de la Confédération paysanne des Hautes-Alpes a décidé de « faire salon » partout en France pour venir au plus près des habitants des territoires.

Flyer officiel de l’opération salon à la ferme

L’opération "Le Salon à la ferme" a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en ouvrant les portes des exploitations. Les élus locaux, les agriculteurs et les citoyens sont invités à se rendre directement dans les fermes, au grand air, pour ce premier salon « 100 % paysan ». Dans les Hautes-Alpes, la Confédération paysanne organise neuf fermes ouvertes entre le 27 février et 7 mars 2021 :

• Ferme Cot Cot Cottaz, samedi 27 février de 10 h à 12 h, chez Élisa Cottaz à L’Argentière-la-Bessée : poules pondeuses et plants potagers (AB)

• Ferme Saint Roch, samedi 27 février de 14 h à 17 h, chez Laurence et Damien Orcière à Ranbaud : bovins viande, lentilles, quinoa (AB)

• Gaec des Sagnes, mardi 2 mars de 10 h à 17 h, chez Martine et Serge Roux à Aspres-sur-Buëch : élevage ovin viande. À 14 h : débat et intervention sur les conséquences de la prédation sur l’élevage

• Domaine du Petit Aout, mercredi 3 mars de 14 h à 17 h, chez Yann De Agostini à Theus : viticulture (AB)

• Ferme des Écrins, mercredi 3 mars de 15 h à 16 h, chez Muriel et Richard Alliey aux Vigneaux : élevage caprin fromager

• Ferme du Forest, jeudi 4 mars de 14 h 30 à 16 h 30, chez Dominique Truc à Montbrand : paysan-boulanger, bovins viande, bois énergie, photovoltaïque (AB)

• Les jardins de Jouvent, dimanche 7 mars de 16 h à 17 h, Chez Thomas Raso à Garde-Colombe/ maraîchage (AB)

• Ferme du coq à l’âne, dimanche 7 mars de 14 h à 16 h, chez Patricia et Olivier Omer à Garde-Colombe : élevage caprin fromager, ovins viande, ânes, ferme pédagogique (AB)

• Chèvrerie des moulins, samedi 6 mars de 13 h 30 à 17 h, chez Claire Andres à Arvieux : élevage caprin fromager. Débat à 16 h sur l’élevage caprin, la filière chevreaux et l’abattage de proximité avec la présence de Denis Perreau, secrétaire national de la Confédération paysanne et des représentants de la filière.

Attention, les visites se feront sur inscriptions et le nombre de personnes sera limité dans le respect des règles sanitaires.

Informations et réservations : Tél. : 07 81 47 19 95 ou 05@confederationpaysanne.fr ou Facebook : confederationpaysanne05.

L’Espace Alpin