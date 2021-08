Les forestiers-sapeurs des Bouches-du-Rhône en renfort dans le Var

Accueil > Provence > Société > Les forestiers-sapeurs des Bouches-du-Rhône en renfort dans le (...)

À la suite des dramatiques incendies qui touchent le département du Var depuis le début de la semaine, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a décidé d’envoyer deux équipes de forestiers-sapeurs pour soutenir le travail des forces de sécurité et de secours engagées dans les endroits sinistrés et pour venir en aide aux populations durement touchées.

Porte-char, broyeur et bull sont les engins utilisés par les forestiers sapeurs en renfort dans le Var © CD13

Une première équipe de forestiers-sapeurs est partie mercredi dans le Var, une seconde équipe les a rejoints ce vendredi . La première équipe, grâce aux engins mobilisés (un porte-char, un broyeur et un bull, permettant les travaux de nivelage et de remblayage) est intervenue sur un chantier à Cogolin eti dans le secteur de Gonfaron pour

• éliminer toutes les matières combustibles afin de stopper le feu,

• tracer des pistes de défense contre l’incendie et permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir accéder plus facilement à l’incendie.

La deuxième équipe de forestiers-sapeurs leur prête main forte, permettant ainsi le traitement des chantiers affectés avec trois engins lourds.

Les forestiers-sapeurs effectueront principalement du travail forestier qui est leur cœur de métier, et pour lequel leur expérience est importante tant sur les incendies estivaux que sur les événements climatiques exceptionnels durant lesquels ils sont intervenus (inondations dans les Alpes-Maritimes ou dans l’Aude…)

Pour éviter les incendies de ce type, pour protéger végétation et massifs forestiers, « il est primordial que chacun d’entre nous bannisse les mauvais comportements, respecte les obligations légales de débroussaillement et s’informe sur les conditions d’accès à nos massifs forestiers. Les acteurs de la sécurité civile luttent tout l’été contre les départs de feux et chacun d’entre nous doit les aider en restant irréprochable et vigilant, tant dans la veille que dans l’alerte », précise Martine Vassal.

