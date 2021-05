Les lauréats de la campagne d’appels à projets de la CCI Aix-Marseille Provence

Accueil > Aix Marseille > Economie > Les lauréats de la campagne d’appels à projets de la CCI Aix-Marseille (...)

Les lauréats « Entrepreneuriat et inclusion »

Plan du Village de L’Épopée porté par Synergie Family (Photo Mireille Bianciotto)

Cet appel à projets vise à financer des actions pour accompagner et dynamiser l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). 4 projets ont été retenus sur les 10 projets déposés

• « Entreprendre et vous », porté par Synergie Family

Programme expérimental de détection et accompagnement de 10 micro-entrepreneurs informels des quartiers prioritaires, vers des parcours professionnels protecteurs et vertueux, mobilisant 3 leviers : valoriser les compétences, connecter aux opportunités, monter en compétences.

• « Entrepreneurs dans la ville », porté par Sport dans la Ville

Programme Entrepreneurs dans la ville (EDLV) accompagnant 20 entrepreneurs de moins de 35 ans pendant 2 ans avec une phase de création (starter) et une phase d’incubation. Un accompagnement à long terme impliquant des partenaires académiques dont Kedge Business School.

• « Entrepreneuriat pour toutes », porté par Les Premières Sud

Programme d’incubation, pour accompagner des femmes et des équipes mixtes dans leur projet de création et de développement d’entreprises innovantes, en trois étapes : construire son offre, mettre en œuvre son offre et se lancer. Un accompagnement de 6 mois labellisé, mobilisant également des outils développés par la CCIAMP tels que Tandem – Le Hub du Mentorat ou le Métropolitain Business Act.

• « J’entreprends dans mon quartier », porté par Initiative Pays d’Aix en lien avec 6 plateformes Initiative d’Aix-Marseille-Provence

Action en trois temps de détection, accompagnement et valorisation de 25 entrepreneurs en devenir ou actifs issus d’un quartier prioritaire. Accompagnement de 3 à 6 mois individuel, collectif, avec un parrainage et une mise en réseau.

Les lauréats « Mobilité en Zones d’Activités »

Cet appel à projet vise à financer des actions pour améliorer la mobilité et les déplacements vers et dans les Zones d’Activités. 2 projets ont été retenus sur les 4 projets déposés

• « We Go Pro », porté par Cap Au Nord Entreprendre

Le projet vise à inciter 10-15 entreprises à déployer des flottes de trottinettes électriques et mécaniques et de vélos à assistance électrique en remplacement de véhicules thermiques. Objectifs : favoriser le passage à des modes alternatifs à la voiture sur le territoire nord de Marseille (13013, 13014, 13015, 13016), expérimenter des usages innovants adaptés aux besoins de l’entreprise et des collaborateurs en proposant une solution économique et mutualisée entre les collaborateurs.

• « Zéro », porté par l’Association des commerçants de la Rue de la République

Le projet consiste à l’acquisition de 5 triporteurs électriques et leur mise à disposition dans un local dédié permettant de les recharger, afin d’initier un écosystème local de mobilité alternative pour du Click & Collect, les 1er et dernier kilomètre, voire la collecte de cartons, emballages et autres déchets. Ce projet s’inscrit notamment dans le cadre des futures restrictions de circulation liées à la Zone à Faible Emission (ZFE) qui devrait être mise en place dans le centre-ville de Marseille dès 2022.

« Transition Écologique - Économie Circulaire »

Cet appel à projets a été déclaré infructueux.

La rédaction