Les marins-pompiers de Marseille se dotent d’un nouveau Système d’Information pour optimiser leur chaîne logistique

Accueil > Aix Marseille > Société > Les marins-pompiers de Marseille se dotent d’un nouveau Système d’Information (...)

La performance logistique s’avère incontournable dans un Service d’Incendie et de Secours comme le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), face à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes, à la rigueur nécessaire sur le suivi des équipements de haute technologie et à l’exigence croissante de qualité dans la réalisation des opérations. Elle doit s’appuyer sur un système d’information qui centralise, harmonise et homogénéise les données et les process. En 2019, le BMPM s’est mis en quête d’une nouvelle solution de gestion de stock et de gestion de parc. Celle-ci devait lui garantir un référentiel unique, en lieu et place des multiples fichiers existants, tout en lui permettant d’adopter les meilleures pratiques selon ses spécificités métiers et ses contraintes réglementaires.

Un déploiement en 3 phases

© BMPM

Pour toujours plus d’efficacité opérationnelle et de maîtrise des coûts, le BMPM déploie actuellement la solution logicielle Oslo FM pour optimiser sa chaîne logistique, de la gestion des stocks aux dotations d’EPI en passant par le pilotage des contrôles périodiques sur les équipements. Outre le fait d’être référencée auprès de l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics), Oslo FM s’est démarquée de la concurrence par sa richesse et sa pertinence fonctionnelle, comme la gestion des EPI pompiers, le suivi des armements des engins, etc. Crise sanitaire oblige, les étapes du projet ont été priorisées en 2021. Ainsi, le déploiement de la brique gestion de stock & appro d’Oslo FM sur l’ensemble des magasins du BMPM sera réalisé au cours de ce premier trimestre, la brique gestion de l’habillement et du parc de véhicules au 2e trimestre et enfin la brique gestion des interventions techniques au 3e trimestre. A terme, plus de 100 gestionnaires de stock et 2 500 pompiers exploiteront au quotidien la solution Oslo FM pour gagner en efficacité et performance.

De nombreux bénéfices attendus

Avec cette solution, le BMPM va optimiser l’intégralité de sa chaîne logistique, de la gestion des approvisionnements à l’optimisation des stocks en passant par la gestion fine des matériels les plus divers, des uniformes aux grandes échelles. A cela s’ajoute l’uniformisation des données, des process et des pratiques portés par Oslo FM, qui va grandement améliorer la performance et le « coût-efficacité » de la chaîne logistique du BMPM. Autre bénéfice attendu : la solution devrait garantir une gestion plus fine des dotations des marins pompiers, comme par exemple la personnalisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) selon les spécificités de leurs métiers et de la réglementation en vigueur. Sans compter que cette solution devrait assurer au BMPM un suivi encore plus rigoureux des équipements d’intervention et une traçabilité « sans faille » des contrôles réalisés, en privilégiant une gestion de la maintenance proactive préventive.

Le BMPM est en première ligne de la sécurité de la commune, des ports et de l’aéroport de Marseille

Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 (Photo MN/BMPM/MT François Etourneau).

Intervention au sein du GPMM (Photo Mireille Bianciotto)

De l’évaluation du portage du virus Covid dans les eaux usées aux campagnes de dépistage en ville, au sein de l’aéroport Marseille Provence et du Grand Port Maritime de Marseille, le BMPM est pleinement engagé dans la crise sanitaire. Fort de plus 122 000 interventions annuelles, le BMPM assure la prévention et la protection des personnes, des biens et de l’environnement de la ville de Marseille, du Grand Port- Fos, Lavéra- et de l’Aéroport, soit 242 km2 et plus de 860 000 citoyens concernés. Outre d’assurer toutes les missions de secours et d’incendie, le BMPM se distingue par son statut militaire, tout comme les sapeurs-pompiers de Paris, et, exception marseillaise, directement aux ordres du Maire, et par ses sections opérationnelles spécialisées -sauvetage et déblaiement, sauvetage aquatique, risque technologique, dépollution… Pour accomplir ses missions et lutter contre les périls de toutes natures, le BMPM comprend un effectif de plus de 2 500 personnels militaires et civils répartis sur 25 sites, dont 21 casernes opérationnelles et un parc de 450 véhicules d’intervention...

Dominique GONOD #techsnooper