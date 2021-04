Les navettes maritimes de Marseille reprennent la mer ce week-end de la pointe-rouge à l’Estaque

Accueil > Aix Marseille > Société > Les navettes maritimes de Marseille reprennent la mer ce week-end de la (...)

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Régie des Transports Métropolitains (RTM), opérateur du réseau La Métropole Mobilité, relancent ce samedi 24 avril le service de navettes maritimes qui relie chaque été le Vieux-Port de Marseille à La Pointe-Rouge et à L’Estaque. Et à compter du 29 Mai, ce sera la liaison jusqu’aux Goudes qui reprendra son service, notamment pour désengorger l’accès routier au Parc National des Calanques, participant ainsi à la vision d’un tourisme durable sur le territoire.