Les passionnés Ferrari réunis pour la manche du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe au Circuit Paul Ricard

Challenge Ferrari Trofeo Pirelli 2022 - (Photo Morgan Mathurin)

Des milliers de fans étaient présents pour assister aux courses Sprint du Trofeo Pirelli et de la Coppa Shell et admirer les dernières supercars de la marque italienne dans le paddock du Circuit Paul Ricard.

Partie de la pole position lors de la première course samedi, la jeune Française Doriane Pin (Iron Lynx) possédait une dizaine de secondes d’avance sur ses adversaires jusqu’à une malheureuse crevaison à six minutes de la fin de course. Cela a profité à Adrian Sutil (Gohm Motorsport), l’ancien pilote de Formule 1 aux 128 Grands Prix qui s’est ainsi imposé pour sa première participation au Ferrari Challenge Europe, en résistant à la pression du Belge John Wartique (FLM – D2P).

Dimanche, ce dernier s’est octroyé la pole position de la course 2, Doriane Pin partant de la huitème ligne. Au terme d’une épatante « remontada », la jeune Française s’est hissée sur la troisième marche du podium derrière John Wartique et l’Allemand Adrien Sutil.

Lors de ce week-end printanier, les spectateurs ont pu assister gratuitement aux courses depuis la tribune du Grand Prix Burger située dans le virage du Pont, mais aussi admirer l’exposition des modèles emblématiques de la marque italienne grâce au pass Paddock. Les propriétaires de Ferrari rassemblés dans le programme « Passione Ferrari » ont aussi ravi les fans émerveillés devant la centaine de supercars Ferrari.

Course 1 - Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

1. Adrian Sutil (Gohm Motorsport) en 2’06’’315 (15 tours)

2. John Wartique (FML – D2P) à 0’’391

3. Luka Nurmi (Formula Racing) à 9’433

Course 2 - Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

1. John Wartique (FML – D2P) en 2’05’’939 (13 tours)

2. Adrian Sutil (Gohm Motorsport) à 0’’597

3. Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) à 7’’173

Résultats Ferrari Challenge Europe

Prochains événements au Circuit Paul Ricard :

21-22 mai : International GT Open

27-28 mai : Porsche Cup Suisse

04-05 juin : Fanatec GT World Challenge Europe

11-12 juin : Sunday Ride Classic

18-19 juin : Grand Prix de France Historique