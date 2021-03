Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Les studios TV du Grimaldi Forum Monaco se développent

Lors de ces six derniers mois, les studios TV du Grimaldi Forum Monaco (GFM) ont décidé de diversifier leur offre et n’ont pas hésité à investir dans un écran LED de 10mx3m. Un « joli jouet » qui fait du nouveau plateau l’un des plus grands proposés en Europe du Sud. Plus loin qu’un simple écran géant, ces 30m² sont une solution idoine pour mettre en place une décoration unique de nouvelle génération.

Le nouveau plateau des studios TV © Grimaldi Forum Monaco

Cet écran LED indoor avec un Pitch 2.5mm accroît la qualité de rendu et permet aux clients du Grimaldi Forum de bénéficier de décors uniques, avec une réelle profondeur de champs qui améliore considérablement l’effet produit. Dans de nombreux cas, terminée donc la difficulté d’une présentation en technique « carte météo ». Grâce aux axes de caméras réels, la vision du décor est modifiée à chaque changement de plan, sans trucage virtuel.

Une liste impressionnante de prestations top niveau

Cette optimisation technique vient s’ajouter à la longue liste des avantages du Studio TV by GFM, comme la possibilité pour Les réalisateurs d’incruster de nombreux décors sur un fond vert grâce à une caméra live disposée dans l’environnement 360°, allant jusqu’à une customisation sur mesure et en 3D des décors, générique d’ouverture et logos des clients. Avec ses deux plateaux de 50m2, les studios peuvent se décliner en trois configurations :

• JT

• tribune congrès

• lounge.

Sur le plateau, 5 personnes peuvent évoluer et un nombre quasi-illimité de participants à distance en fonction de la plateforme choisie. Ainsi, ils peuvent être positionnés dans les espaces Le Guelfe et Van Dongen, en version standard fond vert, et dans Le Guelfe avec vue sur la superbe Avenue Princesse Grace de Monaco, en version premium mur d’images.

Une solution temporaire qui devient permanente

Plus loin encore, le Grimaldi Forum met à la disposition de ses clients, ses experts de la pré et post-production. De la définition des story-board/scénarii et scripts techniques aux prestations techniques, en passant par la restauration sur place… Rien n’est laissé au hasard ! Repensée pendant la crise sanitaire, l’offre du Grimaldi Forum en matière de webinaires et visio-conférences était à la base une solution économique pour pallier l’impossibilité de se rencontrer physiquement. Cette alternative ne sera donc pas éphémère et durera après la crise sanitaire en devenant une offre du GFM. Elle constitue une réelle valeur ajoutée pour des clients qui peuvent aujourd’hui y organiser un événement 100% distanciel ou hybride en toute sécurité et dans le plus grand respect des règles sanitaires. Comme quoi à chaque problème surgit une solution qui peut devenir un nouveau vecteur de chiffre d’affaires.

Mathieu Seller