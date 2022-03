Les tiers-lieux des acteurs pivots de la transition écologique dans les territoires

Accueil > Ailleurs > Politique > Les tiers-lieux des acteurs pivots de la transition écologique dans les (...)

Le Ministère de la Transition Écologique, l’Ademe et France Tiers-Lieux nouent un partenariat afin d’accompagner les tiers-lieux dans leurs actions en faveur de la transition écologique : agro-écologie, économie circulaire, aménagement durable, rénovation énergétique des bâtiments, réhabilitation d’espaces vacants et de friches industrielles, développement de la mobilité propre…

Barbara pompili entourée de Arnaud Leroy, Patrick Levy-Waitz lors de la signature d’une convention avec France Tiers-Lieux ©DR

Plus de 30 % des tiers-lieux sont engagés dans la lutte contre l’obsolescence programmée, à travers des événements de type repair-cafés, ateliers de réparation d’objets par soi-même, ou l’intégration d’activités de recyclerie ou de ressourcerie. Dans le même esprit, les fablabs, makerspaces et hackerspaces proposent des ateliers de réparation d’objets numériques, distribuent des ordinateurs réparés ou encore recyclent du plastique pour imprimer des objets en 3D. Les tiers-lieux conduisent aussi des actions de sensibilisation autour de la surconsommation et la réduction des déchets. Ces activités créent des emplois locaux dédiés, engagés dans l’économie circulaire.

Plusieurs projets de tiers-lieux ont déjà pu bénéficier de l’appui du ministère de la Transition écologique, à travers le Fonds économie circulaire et le volet économie circulaire du plan de relance, opérés par l’Ademe.

Aujourd’hui, le ministère souhaite aller plus loin, en facilitant l’accès des tiers-lieux à l’ensemble des dispositifs existants, en permettant une meilleure reconnaissance de ces dynamiques par ses différents services. Il facilitera notamment l’accès des tiers-lieux aux Fonds réemploi créés par la loi Anti-gaspillage au sein de certaines filières REP, pour soutenir les activités liées au réemploi. Il accompagnera également les Manufactures de Proximité, tiers-lieux dédiés à la relocalisation de la production sur les territoires, dans leurs actions en matière de production en circuits-courts, d’éco-conception et d’économie circulaire.

Enfin, une dynamique de travail commune, en lien avec les ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Cohésion des Territoires, appuiera le rôle des tiers-lieux nourriciers dans les Projets Alimentaires Territoriaux : démarches agro-écologiques, démocratie alimentaire locale, accompagnement au développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement…

« Les tiers-lieux, en libérant les énergies et la créativité, renforcent la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Aujourd’hui, le Ministère de la Transition Écologique s’engage pour faire des tiers-lieux l’un des piliers de la transition écologique territoriale » a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition Écologique, à l’occasion de la signature de la convention avec France Tiers-Lieux.

« La société civile s’est déjà emparée de son destin pour faire face aux enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés. A travers ce partenariat, le Ministère de la Transition Écologique, l’Ademe et France Tiers-Lieux se mobilisent pour soutenir la capacité des tiers-lieux à construire des réponses pragmatiques et opérationnelles face aux défis environnementaux, et sortir de la sidération face aux crises, pour entrer en action », résume Patrick Levy-Waitz, Président de France Tiers-Lieux.

« L’Ademe souhaite encourager les expérimentations et les solutions innovantes qui se déploient à travers les tiers-lieux : rénovation énergétique, réemploi et recyclage, alimentation durable, mobilité… La première étape est de développer les coopérations à une échelle locale et régionale pour travailler en lien direct avec ceux qui s’engagent au quotidien dans les tiers-lieux, afin d’adapter nos actions et nos dispositifs à leur réalité », précise Arnaud Leroy, Président de l’Ademe.