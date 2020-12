Accueil > Sports > Ligue 1. 16e journée - Monaco se rassure à Dijon

Après sa débâcle contre Lens, Monaco, qui restait sur 3 défaites de rang (Marseille, Lille et Lens), voulait absolument retrouver le chemin de la victoire. En s’imposant sur la pelouse de Dijon (0-1), grâce à un but de Kevin Volland, sur un superbe service de Wissam Ben Yedder, les Monégasques se replacent dans le haut du classement (6e ).

Pour Niko Kovac, l’entraîneur de l’ASM, la copie est plutôt satisfaisante. « Le plus important reste la victoire. Ce n’est peut-être pas notre plus belle prestation depuis le début de la saison, mais le résultat est positif. Les joueurs ont montré du caractère et je les félicite pour cela », analyse le technicien.

« Ces trois dernières rencontres étaient dans nos têtes »

En défense, les coéquipiers d’Aguilar se sont montrés solides et ont réussi à revenir de Dijon avec des filets vierges. Une chose encourageante pour l’entraîneur : « C’était important pour la défense et notre gardien de se rassurer, de ne pas encaisser de but dès les premières minutes. » On l’aura compris, les 3 points font du bien à une formation du Rocher qui commençait à douter. D’ailleurs, on sentait très clairement que pour Kovac, ce succès est synonyme d’un peu plus de sérénité : « Le football, c’est comme dans la vie. Ce n’est pas toujours facile. Vous avez des hauts et des bas. Ces trois dernières rencontres étaient dans nos têtes, nous étions peut-être un peu plus nerveux que d’habitude. »

Fabian FRYDMAN