Ligue 1. Ajaccio 1 - OM 0 : la soirée du racisme et de la violence

Le match aller en octobre dernier où un but inscrit à deux minutes de la fin du temps réglementaire a permis à l’ACA de battre l’OM (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Ils avaient la chance de compter une avance de huit points sur Rennes quatrième, avant le coup d’envoi de cette opposition qu’il faut vite oublier. La troisième place permettant de disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions étant assuré, ils sont allés à Ajaccio démobilisés et démotivés. En ajoutant l’annonce du départ d’Igor Tudor, l’OM sans âme et triste, a subi le jeu des Ajacciens qui voulaient quitter la Ligue 1 la tête haute. Et comme au match aller en octobre dernier, un but inscrit à deux minutes de la fin du temps réglementaire a permis à l’ACA de battre l’OM. Tudor s’est dérobé au micro de Prime en direct et a préféré envoyer son adjoint, Hari Vukas, en conférence de presse. Celui-ci a précisé malgré la défaite, que l’OM a effectué une bonne saison… On laissera à chacun le droit d’apprécier ce jugement.

Cris de singe et chants racistes

Mais il faut aussi dénoncer les graves événements qui ont précédé ce match et le contexte de violence et d’actes racistes avant et pendant la rencontre. La veille, des affrontements avaient opposé certains supporters des deux équipes dans le centre d’Ajaccio. Hier, des bagarres ont éclaté dans le stade avant le coup d’envoi. Le pire fut les chants racistes et les cris de singe lancés contre les joueurs africains de l’OM avec les slogans : « sans papiers, sans papiers ! » L’unique réponse des autorités vendredi et samedi à ces actes violents fut les gaz lacrymogènes tirés par les CRS. Le mal est profond sur les stades de France et d’Europe et surtout malgré la séparation par la Méditerranée, le racisme et la bêtise ne connaissent pas de frontière entre la Corse et le continent.

Gilbert DULAC