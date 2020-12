Accueil > Sports > Ligue 1. Angers 2 - OM 1 : Le Père Fouettard punit l’OM

Dimitri Payet a raté un penalty (Photo archives Destimed -Wallis.fr/ Laurent Saccomano)

Hier soir, au stade Raymond Kopa, l’OM a subi pendant la première mi-temps la domination des Angevins. Menés (2-0) après vingt-quatre minutes de jeu, les Olympiens étaient incapables de réagir face à une équipe motivée et en meilleure condition physique. Car l’OM est fatigué physiquement et mentalement. « On va se dire les choses à la mi-temps déclarait Valentin Rongier au micro de TéléFoot. L’ex-Nantais montrait l’exemple en réduisant le score à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire.

L’OM était incapable d’égaliser

Ce but aurait pu être celui de l’égalisation si Dimitri Payet n’avait pas raté un penalty auparavant. Malgré cinq changements et six minutes de temps additionnel, l’OM était incapable d’égaliser. « Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas », soulignait Florian Thauvin, remplaçant à Angers, à la fin du match face à Reims. C’est le moins que l’on puisse dire et penser quand on voit le niveau du jeu de l’équipe face à Rennes, contre Reims et hier soir à Angers. Certes l’équipe est cinquième et a deux matchs en retard mais les vacances seront courtes et amères avant la reprise de l’entraînement fixée le 31 décembre.

Gilbert DULAC