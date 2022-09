Accueil > Sports > Ligue 1. Auxerre 0 - OM 2 : En pensant à Tottenham

Gerson a été décisif à Auxerre en ouvrant le score. (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

L’après-midi avait mal commencé avec des scènes de violence entre supporters bourguignons et provençaux. Elle s’est bien terminée avec le succès de l’OM au stade de l’Abbé-Deschamps. Les chants et les cris des Marseillais dominaient ceux des Auxerrois qui pourtant donnaient volontiers de la voix. Que retenir de ce match disputé sous un chaud soleil de septembre ? La maîtrise technique et tactique des joueurs d’Igor Tudor qui ouvraient le score après huit minutes de jeu grâce à Gerson. Le Brésilien aurait pu augmenter son capital buts mais il échouait deux fois sur Costil. Il fallait attendre la demi-heure de jeu passée pour voir Pau Lopez arrêter en deux temps une frappe auxerroise.

Retour gagnant pour Amin Harit

L’AJ Auxerre entamait la deuxième mi-temps avec des velléités offensives. Hein inquiétait Pau Lopez à l’heure de jeu et une reprise de la tête de Joly passait à côté de la cage de l’Espagnol. L’OM reculait et subissait le pressing des Bourguignons. Tavares entré en jeu à la place de Clauss tirait sur le bas du but gardé par Costil. Youssouf Mchangama qui a porté les couleurs du Groupe Sportif Consolat remplaçait Nuno Da Costa à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Dernière recrue du mercato olympien, Amin Harit signait son retour en récupérant le ballon au milieu du terrain. Il le transmettait à Guendouzi qui centrait pour Alexis Sanchez. Le Chilien doublait la mise et donnait un peu plus d’ampleur à cette victoire. De son côté, Tottenham battait Fulham (2-1). Place maintenant au match aller entre l’OM et Tottenham mercredi prochain en Angleterre.

Gilbert DULAC