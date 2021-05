Accueil > Sports > Ligue 1. Ballotage toujours favorable pour l’OM

Stade vélodrome de marseille ©Destimed/RP

Quel est le point commun entre Lens, l’OM et Rennes prétendants à la cinquième place de la Ligue 1 ? Ils n’ont pas gagné lors de la 36e journée de championnat. Les Lensois ont été sévèrement battus par Lille, probable Champion de France (3-0). L’OM a échoué à Saint-Étienne, et Rennes a partagé les points avec le Paris Saint Germain (1-1). Les joueurs de Jorge Sampaoli sont cinquième avec 56 points et une différence de buts de + 6. Lens est sixième avec 56 points mais avec une différence de buts de + 4. Quant aux Rennais, ils sont septième avec 55 points et une différence de buts de + 11. Les deux dernières journées de championnat se jouent les dimanche 16 et 23 mai et sont diffusées en multiplex par Canal +. Le coup d’envoi de tous les matchs est à 21 heures.

L’OM a le calendrier le plus favorable des trois équipes

Dimanche prochain, la 37e journée verra l’OM recevoir Angers qui a assuré son maintien. Lens va à Bordeaux qui peut descendre en Ligue 2 et Rennes se déplace à Monaco qui doit assurer la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. La semaine prochaine, les Marseillais iront à Metz, Lens recevra Monaco et Rennes accueillera Nîmes menacé de relégation. L’OM a le calendrier le plus favorable des trois équipes. A condition de ne pas reproduire le mauvais match de Saint-Étienne. Il est à noter que, si le PSG ou Monaco remporte la Coupe de France, la cinquième place sera qualificative pour la Ligue Europa et la sixième pour l’Europa Conférence League. Les supporters de l’OM pourront suivre en clair sur C 8, chaîne du groupe Canal +, les matchs OM-Angers et Metz-OM.

Gilbert DULAC