Accueil > Sports > Ligue 1. Brest 1- Nice 0 : Nice chute à Brest



Avaient-ils encore dans les jambes les efforts de l’Europa Conference League ou pensaient-ils déjà au match retour ? Toujours est il que les Aiglons ont laissé filer trois points importants à Brest, entraîné par le Niçois Eric Roy.

Sous le soleil qui baignait généreusement le stade Francis Le Blé, ils ont couru après l’ouverture du score concédée à la douzième minute de jeu. Un coup franc de Keny Lala était repris de la tête par Le Douaron qui profitait d’un mauvais placement de Mendy pour battre Schmeichel.

Bien récupérer pour jeudi

Malgré huit absences dont celles de Youcef Atal et Nicolas Pepe, « Le Gym » avait des arguments pour égaliser. Mais le manque de précision dans le dernier geste et le bon travail défensif des Brestois empêchaient Nice de prendre au moins un point dans le Finistère. Didier Digart jouait sa dernière cartouche offensive en faisant entrer en jeu Terem Moffi. Le Nigérian, auteur de deux buts à Bâle, échouait et Nice quittait Brest avec le goût amer de la défaite. Il faut très vite réparer les têtes et récupérer physiquement pour bien préparer l’Europa Conference League jeudi prochain dans une Allianz Riviera qui sera bien garnie.

Gilbert DULAC