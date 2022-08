Accueil > Sports > Ligue 1. Brest 1 - OM 1 : L’OM évite la défaite

Mattéo Guendouzi a reconnu que l’OM ne méritait pas de gagner à Brest (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Qu’il soit entraîneur de Nantes, de Montpellier ou de Brest ; Michel Der Zakarian, seul coach arménien de Ligue 1 et de Ligue 2 réunis, a toujours posé des problèmes à l’OM. Cela s’est encore confirmé au stade Francis-Le-Blé où les joueurs d’Igor Tudor ont été bousculés par une formation brestoise bien organisée avec des qualités techniques.

Mattéo Guendouzi, Objectif, reconnaissait que « l’OM ne méritait pas de gagner ». Face à la presse, Tudor précisait : « On a cru que le match était terminé. C’est un résultat logique, on a joué contre une belle équipe. Nous devons continuer à travailler. On va prendre le temps de nous reposer et de nous préparer pour recevoir Nantes samedi prochain. » Sous la pluie, comme c’est habituel à Brest, l’OM entamait le match avec encore Dimitri Payet sur le banc des remplaçants. Arkadiusz Milik et Cengiz Under composaient l’attaque, soutenus par Gerson. Jonathan Clauss et Nuno Tavares, les deux pistons sur les côtés, démontraient encore leur efficacité dans le dispositif tactique marseillais. Buteur face à Reims, le Portugais récidivait à Brest. Il ouvrait le score en première mi-temps sur un centre de l’ex-Lensois (38e). Cinq minutes avant, un coup de tête de Le Douaron touchait le montant droit des buts gardés par Ruben Blanco qui remplace Pau Lopez toujours blessé.

45 minutes pour Sanchez

Entré en jeu au début de la deuxième période, le Chilien Alexis Sanchez était accueilli par les encouragements des 600 supporters marseillais qui avaient fait le long déplacement dans le Finistère. A court de condition physique, Sanchez n’a pas été décisif face au but. Il va monter en puissance au fil des jours d’entraînements. Belaïli, Honorat et Magnetti mettaient la pression sur la défense marseillaise. A l’heure de jeu, Lees-Melou égalisait d’une frappe puissante lointaine qui laissait Ruben Blanco sans réaction. Samedi Prochain à 21 heures à l’Orange Vélodrome, le Football Club de Nantes sera le prochain adversaire de l’OM dans une ambiance qu’on peut deviner déjà sud américaine pour le premier match d’Alexis Sanchez à Marseille.

Gilbert DULAC