Ligue 1. Brest 1 - OM 4 : Vivement dimanche !

Gerson a enfin été décisif en étant buteur et passeur à Brest (Photo Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Cette fois le tonnerre de Brest vainqueur à Marseille en décembre, a épargné les Marseillais et s’est abattu sur les Brestois dominés par l’OM maître du terrain et surtout du jeu. Après l’ouverture du score par Gerson servi dans l’axe par Milik, on pouvait craindre que le scénario de Troyes se reproduise avec une équipe en mode gestion qui se repose sur un but d’avance. Ce fut le contraire avec des Marseillais décidés à marquer un second but. Brest, équipe joueuse, a toujours voulu égaliser et se relancer mais les joueurs de Jorge Sampaoli, solides en défense et efficaces au milieu, ont découragé ceux de Michel Der Zakarian.

Gerson et Harit passeurs et buteurs

Fantomatique contre Clermont et Monaco à l’Orange Vélodrome, le Brésilien Gerson, premier buteur de la soirée et a l’origine du troisième but, a enfin produit un match plein et abouti. Quant au Marocain Harit, il avait la charge de meneur de jeu, fonction qu’il a réussi en provoquant l’ouverture du score en tirant le corner qui a trouvé la tête de Milik pour doubler la mise, et en claquant le troisième but. Entré à dix minutes de la fin, Cengiz Under clôturait la marque d’un match joué sous une forte pluie avec du vent.

Le temps d’apprécier cette large victoire dans le Finistère sera court. Jeudi soir, l’OM sera à Bâle pour le match retour de l’Europa Conference League avant de recevoir l’OGC Nice dimanche prochain à 20h45 pour un derby régional qui s’annonce explosif.

Gilbert DULAC

