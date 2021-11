Accueil > Sports > Ligue 1. Clermont 0 - OM 1 : L’OM évite le piège

Un but de Cengiz Under permet aux Olympiens de prendre la troisième place du classement



En s’imposant hier soir à Clermont au stade Gabriel Montpied, les joueurs de Jorge Sampaoli montent sur le podium de la Ligue 1. Mais que ce fut laborieux face aux promus Auvergnats jouant sans complexe. Sous une pluie battante et avec le vent, les conditions de jeu étaient difficiles pour les deux équipes. Une passe mal ajustée ou un contrôle raté pouvaient offrir un ballon de but à l’adversaire. Les coéquipiers de Boubacar Kamara, capitaine marseillais de la soirée, se sont fait peur à plusieurs reprises en manquant de justesse technique. Heureusement, les joueurs de Pascal Gastien qui porta le maillot blanc pendant la saison 1988-1989, échouaient dans la finition.

Under décisif

Un tir enroulé du gauche de Cingiz Under, après une passe de Matteo Guendouzi, permettait aux Marseillais de débloquer le tableau d’affichage. L’attaquant turc en profitait pour inscrire son quatrième but de la saison. Il aurait pu doubler le score en deuxième mi-temps mais Desmas, le gardien de but Clermontois, détournait sa frappe. Milik envoyait une reprise de la tête sur la barre transversale et un tir de Bayo inquiétait la défense marseillaise à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire. Une main de Balerdi n’était pas sanctionné par un penalty grâce à l’intervention de la VAR. Il est à noter enfin le bon match de Pau Lopez avec deux réflexes décisifs en deuxième mi-temps. Avant de recevoir Metz, dimanche prochain à 13 heures, place jeudi soir à la Ligue Europa avec la Lazio Rome à 21heures à l’Orange Vélodrome.

Gilbert DULAC

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site