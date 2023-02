Accueil > Sports > Ligue 1. Clermont 0 - OM 2 : L’OM évite le piège clermontois

Trois buts dont deux pénalités cette semaine pour le Chilien Alexis Sanchez (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Georges Brassens fredonnait en 1965 avec sa guitare, la « Chanson pour l’Auvergnat ». Le grand Georges évoquait « les croquantes et les croquants ». Hier soir à Clermont, devant les 13 400 spectateurs frigorifiés du stade Gabriel Montpied, les Olympiens ne se sont pas fait croquer mais ils ont été gênés par des tirs de grenades lacrymogènes lancés par la police à cause d’échauffourées à l’extérieur du stade. La conséquence des comportements idiots de certains individus était les quarante-huit minutes de retard pour le coup d’envoi.

Trois jours après avoir joué un match de très haut niveau contre le Paris Saint Germain, les Olympiens ont été encore forts mentalement et physiquement face à une équipe clermontoise qui joue le maintien en Ligue 1. Les coéquipiers de Valentin Rongier, qui frappe de plus en plus fort à la porte de l’équipe de France, ont su répondre au défi physique imposé par les Auvergnats.

Sanchez goleador

À l’exception de Leonardo Balerdi qui prenait le poste de Chancel Mbemba, les vainqueurs de Paris étaient reconduits par Igor Tudor. Après un but clermontois refusé pour hors-jeu, un coup franc puissant de Malinovskyi était détourné par Diaw, le gardien de but de Clermont. Deux minutes avant la pause, un penalty était accordé à l’OM pour une faute de main de Cham. Comme face aux Parisiens, Alexis Sanchez le transformait. Peu inquiétés par une équipe volontaire mais limitée, les Marseillais passaient en mode gestion avec une bonne maîtrise technique et tactique. Après sept matchs de suspension, Éric Bailly entrait en jeu en deuxième mi-temps à la place de Samuel Gigot blessé. À neuf minutes de la fin du temps réglementaire, un centre de Jonathan Clauss était repris de la tête par Alexis Sanchez qui terminait la semaine par un troisième but en deux matchs.

Après ce quinzième succès de la saison et cette huitième victoire en déplacement, les joueurs vont apprécier un peu de repos avant de préparer le match à Toulouse dimanche prochain.

Gilbert DULAC