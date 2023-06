Accueil > Sports > Ligue 1 - Comme un goût d’inachevé à Nice

Terem Moffi et Jonathan Clauss se disputent le ballon. Nice s’est imposé à l’Orange Vélodrome (3-1) le 5 février (Photo archives Laurent Saccomano Wallis.fr)

Une qualification pour la Ligue Europa voire la Ligue des Champions lui tendait les bras au printemps. À l’heure du bilan, la saison de l’Olympique Gymnaste Club de Nice se termine dans le ventre mou du championnat, sans enthousiasme et sans passion. Ajoutez à cela l’affaire Galtier et le flou sur les intentions de Jim Ratcliffe après le rachat par Ineos de Manchester United, vous avez tous les éléments pour vivre une intersaison agitée.

Battus à Rennes le 2 janvier (2-1), les Niçois dans les profondeurs du classement, relevaient la tête en s’imposant devant Montpellier à l’Allianz Riviera le 11 janvier (6-1). Le Suisse Lucien Favre payait au prix fort l’élimination en trente-deuxième de finale de la Coupe de France par Le Puy (1-0) , en étant limogé le 9 janvier. Il était remplacé par Didier Digart, ancien joueur du club. Le « Gym » alignait une série de douze matchs sans défaite entre le 11 janvier et 8 avril. Les succès à Marseille (3-1) et à Monaco (3-0) étaient les temps forts de cette période qui s’achevait par la défaite face au PSG (2-0) à Nice. Battus à Brest (1-0), les coéquipiers de Dante étaient ensuite éliminés par les Suisses de Bâle en Europa Conference League. Peter Schmeichel, Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Khephren Thuram, Gaëtan Laborde, Billal Brahimi et Terem Moffi étaient moins performants et le doute s’installait au sein du groupe après l’élimination en Coupe d’Europe.

Soupçons de racisme

Et comme si cette spirale de mauvais résultats ne suffisait pas, l’OGC Nice était secoué par un dossier vite médiatisé autour de Christophe Galtier. Le coach du PSG qui a entraîné Nice pendant la saison 2021-2022 a été accusé de racisme et d’islamophobie par Julien Fournier, ancien directeur du football du club. Le club azuréen a été touché par cette polémique. Les joueurs du Gym ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête préliminaire, comme leur coach Didier Digard et plusieurs salariés. Le siège du club a été perquisitionné le 14 avril dans le but de trouver des mails qui incrimineraient directement Christophe Galtier. Jean-Pierre Rivère le président niçois, a lui aussi été auditionné. Le 8 avril pendant le match Nice-PSG, La Tribune populaire Sud déjà suspendue plusieurs fois, se distinguait en insultant la mère de Christophe Galtier malade. La bouteille qui avait atteint la tête de Dimitri Payet en août 2021, avait été lancé de cette tribune. Et pour couronner le tout, l’incertitude règne autour des intentions du Groupe Ineos propriétaire du club. Alors, quel entraîneur , quels joueurs et quel propriétaire la saison prochaine ? L’OGC Nice est dans l’incertitude et le doute avant de recevoir Lyon demain soir à 21heures pour la clôture de la saison.

Gilbert DULAC