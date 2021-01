Accueil > Sports > Ligue 1 : Dijon 0 - OM 0 : Deux points perdus en Bourgogne

Sixièmes avec deux matchs en retard, les joueurs d’André Villas-Boas recevront Nîmes samedi prochain

Le jeune gardien suisse a repoussé avec brio toutes les tentatives marseillaises. Il a fait apprécier dès la quatrième minute de jeu la qualité de ses réflexes sur un tir de Nemanja Radonjic. Trois minutes plus tard, le Serbe voyait sa frappe renvoyé après un beau réflexe du Suisse. Benedetto ratait le cadre (8e) et un coup franc de Thauvin n’était pas cadré. Le Dijonnais Balde tirait sur le poteau de Steve Mandanda. La première mi-temps était animée mais l’OM ne trouvait pas la faille dans la défense d’une équipe qui joue le maintien. Un coup de tête de Radonjic était dévié en corner après une détente de Racioppi. Malgré les entrées en jeu de Payet, encore remplaçant au coup d’envoi, et de Ake, l’OM ne trouvait pas la solution pour marquer au moins un but. Sixièmes avec deux matchs en retard, les joueurs d’André Villas-Boas recevront Nîmes samedi prochain à 17 heures à l’Orange Vélodrome. Mais mercredi prochain, les Marseillais retrouvent les Parisiens à Lens pour le Trophée des Champions. Coup d’envoi à 21 heures

Gilbert DULAC