Accueil > Sports > Ligue 1 : L’OGC Nice entre doutes et espoirs

Le nouvel entraîneur niçois Christophe Galtier a rejoint le Gym en juin 2021 (Photo capture d’écran)

Samedi 24 octobre 2021. Menés (2-0) après soixante-huit minutes de jeu par Lyon à l’Allianz Riviera, les Niçois renversent le score et s’imposent (3-2) grâce à des buts de Youcef Atal, Andy Delort et Evann Guessand. Deux mois après le début du championnat, ce match est un premier tournant dans la saison du « Gym » qui avait connu des débuts difficiles et sous tension. Le 22 août, le derby entre Nice et l’OM n’allait pas à son terme. Le match était arrêté à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire pour le jet d’une bouteille d’eau sur la tête de Dimitri Payet qui allait tirer un corner, alors que Nice menait (1-0). Le Marseillais renvoyait la bouteille vers les supporters Niçois, une bagarre et des échauffourées entre les joueurs et le préparateur physique marseillais avec les supporters Niçois suivaient. Après une heure et demie d’interruption, le jeu reprenait pendant quelques secondes mais sans l’OM qui refusait de jouer. La bataille de communication entre les deux clubs se terminait devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel qui décidait de faire rejouer le match, sur terrain neutre à Troyes. L’OGC Nice était sanctionné par la perte d’un point de pénalité ferme. Le 27 octobre, les deux équipes se quittaient sur le score de (1-1) dans le froid du stade de l’Aube.

La méthode Galtier

Alors que les observateurs pensaient qu’il allait prendre une année sabbatique, Christophe Galtier, champion de France avec Lille, acceptait le challenge proposé par le Président Jean-Pierre Rivère en devenant entraîneur de l’OGC Nice. Humble et se remettant en cause, le Marseillais applique à Nice les idées et la méthode qui lui ont permis d’être champion avec le LOSC. Les Aiglons pratiquent un jeu basé sur la solidarité, la générosité et l’attaque avec des joueurs qui ont des qualités techniques aux postes fondamentaux. Le gardien de but Walter Benitez, le capitaine Dante en défense, Youcef Atal au milieu, Amine Gouiri et Andy Delort en attaque sont les cadres de l’équipe. Un manque de constance dans les résultats empêche les Niçois d’augmenter leur capital points au classement de la Ligue 1. Fin novembre, battu par Metz à l’Allianz Riviera, Nice partageait les points avec le PSG au Parc des Princes puis était nettement battu par Strasbourg à Nice. Les succès à Rennes et contre Lens clôturaient 2021 avec le sourire. La route est encore longue jusqu’à la fin du championnat au mois de mai 2022 et le parcours est semé d’obstacles. Soixante-deux ans après la dernière participation du « Gym » à la Coupe d’Europe des clubs champions qui avait offert une double confrontation entre Nice et le Real Madrid au stade du Ray, la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions serait une belle récompense pour Christophe Galtier et ses joueurs.

Les cinq derniers matchs

27 novembre : Nice 0 - Metz 1 ; 1er décembre : Paris SG 0 - Nice 0 ; 5 décembre : Nice 0 - Strasbourg 3 ; 12 décembre : Rennes 1-Nice 2 ; 22 décembre : Nice 2 - Lens 1.

Classement

A la fin des matchs aller, l’OGC Nice est deuxième avec 33 points, 10 victoires, 4 nuls et 5 défaites. L’attaque a inscrit 29 buts et la défense a concédé 17 buts. La différence de buts est de + 12. Les Niçois sont deuxièmes devant les Marseillais qui ont le même nombre de points grâce à une meilleure différence de buts avec un but d’écart en leur faveur (+ 12 contre + 11 pour l’OM).

Le programme de janvier

Coupe de France : Nice-Lyon ou Paris FC (à déterminer) - 9 janvier : Brest-Nice à 13 heures - 14 janvier : Nice-Nantes à 21 heures - 23 janvier : Metz-Nice à 13 heures.

Gilbert DULAC