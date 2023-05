Accueil > Sports > Ligue 1. L’OM battu (2-1) : Brest gâche la fête

Les supporters avaient préparé des superbes tifos pour fêter les trente ans de la victoire à Munich (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Claude Villers présidait sur France Inter « Le Tribunal des flagrants délires » avec Luis Rego dans le rôle du Procureur. Hier soir, comme à chaque fin de match, les joueurs penauds après une défaite, ont avancé la tête basse vers la barre fictive du Virage sud, pour voir et entendre la déception des supporters à coups de sifflets et d’insultes avec des gestes partant des gradins.

Le miracle avec l’aide de la Bonne Mère ne s’est pas produit. À Lens, les joueurs de Franck Haise ont facilement battu Ajaccio (3-0) pendant que l’OM s’inclinait face à une équipe brestoise jouant décomplexée et sans pression. Brest, équipe hérisson, a posé des problèmes aux Marseillais grâce à une bonne occupation du terrain dans les trois zones de jeu et un travail défensif efficace.

Tudor : « je suis fier de cette saison »

L’air grave et déçu par le résultat du match, Igor Tudor a fait encore dans l’autosatisfaction en déclarant qu’il est fier de cette saison. Son équipe battue à Lens et à Lille rate cependant la deuxième place et la qualification directe pour la Ligue des Champions. En terminant troisième, l’OM devra passer par un tour préliminaire et un barrage pour jouer la phase des poules éliminatoires à l’automne.

Les jambes lourdes et le moral atteint

L’entrée en jeu de Ruslan Malinovskyi à la place de Guendouzi n’a pas été décisive (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Les Olympiens auraient pu encore jouer quatre vingt-dix minutes sans pouvoir battre l’équipe entraînée par Éric Roy. Les deux défaites dans le Nord ont atteint mentalement les joueurs qui sont aussi à la peine physiquement. Malgré les titularisations de Sanchez et de Vitinha en attaque, l’OM butait sur la défense bretonne bien organisée. Un tir du Marseillais Hugo Magnetti était détourné et trompait Pau Lopez. Malgré l’égalisation laborieuse de Chancel Mbemba, Brest reprenait l’avantage grâce à Camara. Guendouzi remplacé par Malinovskyi à l’heure de jeu quittait le terrain la tête basse. L’Ukrainien ne parvenait pas à prendre l’initiative du jeu au milieu du terrain.

Samedi prochain, l’OM assuré de terminer troisième, ira clôturer la saison à Ajaccio qui descend en Ligue 2 dans un match sans enjeu.

Gilbert DULAC