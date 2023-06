Ligue 1 : La troisième place avec beaucoup de regrets pour l’OM

Accueil > Sports > Ligue 1 : La troisième place avec beaucoup de regrets pour (...)

Alexis Sanchez a réussi sa première saison sous le maillot blanc (Photo Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

1er novembre 2022. La fin du temps additionnel approche à l’Orange Vélodrome entre l’OM et Tottenham qui sont à égalité (1-1). Un match nul permettrait aux Olympiens, dernier de la poule, de se qualifier au moins pour la Ligue Europa. Une contre-attaque menée par Harry Kane (90e + 5) permet au Norvégien Hojberg de marquer un but assassin qui met fin au parcours européen de l’OM qui préparait déjà les festivités du 30e anniversaire de la victoire à Munich. La gestion de ce match par Tudor et son staff résume bien la saison de l’OM qui est passée par tous les états d’âme sur les stades de France et d’Europe. Plutôt que de renforcer le milieu de terrain, quitte à subir le pressing des Anglais, les Marseillais ont attaqué en s’exposant aux contres de Tottenham. Le pire étant que les joueurs n’étaient pas informés des scores des autres matchs de la poule. Le club déçu aurait pu au moins disputer la Ligue Europa. Il quittait la Ligue des Champions la tête basse.

Tudor mauvais DRH

Certes, ce sont les joueurs qui sont sur la pelouse mais ils sont des footballeurs professionnels qui appliquent les consignes de l’entraîneur. Efficace pendant la première moitié de la saison, le style Tudor basé sur un jeu puissant et physique a émoussé l’équipe. L’OM a abordé le sprint final usé physiquement et mentalement. Battus (2-1) à Lens et à Lille, les joueurs ont craqué sous la pression des adversaires. Sachant que l’équipe allait subir au milieu de terrain, Igor Tudor n’a pas titularisé au coup d’envoi de ces deux matchs Matteo Guendouzi, souvent remplaçant avec Tudor. Il fallait dans le Nord quatre joueurs au milieu. Ne supportant pas la contradiction et des joueurs qui s’écartent de sa ligne directrice, le Croate n’a plus fait confiance à Gerson parti et à Payet remplaçant. On peut cependant regretter la grave blessure au genou d’Amine Harit privé de compétition pendant la deuxième partie de la saison. En Coupe de France, le club a été humilié et éliminé à l’Orange Vélodrome en quart de finale par Annecy, club de Ligue 2 qui jouait le maintien.

Mention pour Sanchez et Gigot

o « Quoi qu’il arrive, on aura fait une très bonne saison », a déclaré plusieurs fois Igor Tudor avant d’annoncer officiellement sa démission « pour des raisons privées et personnelles » et en s’attribuant un bilan positif de son passage à l’OM malgré la déception de la troisième place. Deux joueurs recrutés au Mercato de l’été 2022 sont des satisfactions. L’Avignonnais Samuel Gigot blessé plusieurs fois mais bon défenseur.

o Quant au Chilien Alexis Sanchez, il a rapidement fait taire les sceptiques avec son efficacité devant le but. À bientôt 35 ans, Sanchez est un modèle de professionnalisme, un leader dans le vestiaire et un exemple sur le terrain. Avec presque vingt buts inscrits, toutes compétions confondues, « El Nino Maravilla » doit rencontrer prochainement Pablo Longoria et Javier Ribalta. Portera-t-il encore le maillot blanc en août 2023 ? Les supporters sont dans l’attente.

o Parmi les recrues, Jonathan Clauss et Chancel Mbemba auraient pu faire mieux. Ils sont perfectibles. Issa Kabore est limité techniquement, Tavares a fait un bon début de saison avant de sombrer, Éric Bailly est trop souvent blessé, Ruslan Malinovskyi arrivé en janvier mérite d’être revu et Vitinha, plus chère recrue de l’histoire du club, a erré sur le terrain sans repères avec seulement un but inscrit. Au poste de gardien de but, Pau Lopez n’est pas meilleur que Steve Mandanda poussé vers la sortie l’été dernier. « El fenomeno » méritait mieux et surtout du respect de la part des dirigeants.

o En attendant le successeur d’Igor Tudor, la rumeur de la vente du club va et vient selon le sérieux des sources d’information. Le groupe CMA-CGM dirigé par Rodolphe Saadé, patron du journal La Provence, est le nouveau sponsor maillot. Pablo Longoria et la direction olympienne doivent aller aux États-Unis pour faire le bilan financier de la saison avec Frank McCourt, avant le passage obligé devant la DNCG. Que va faire le riche propriétaire américain de l’OM ? Car on dit depuis trois ans que des très riches Saoudiens, sont candidats à l’achat du club. Cela ne se ferait qu’avec l’accord et l’appui du puissant Mohamed Ben Salman. Les raisons qui motiveraient les Saoudiens à acheter l’OM seraient économiques et géo politiques. Le Qatar est à Paris, les Émirats Arabes Unis à Manchester City ; alors pourquoi pas l’Arabie Saoudite à Marseille ? Affaire à suivre !…

Les points perdus qui coûtent la deuxième place en Ligue 1 À domicile : OM 1-Ajaccio 2 (l’OM menait 1-0), OM 0-Lens 1, OM 1-Nice 3, OM 0-PSG 3, OM 1-Rennes 1, OM 2-Strasbourg 2 (l’OM menait 2-0), OM 1-Montpellier 1, OM 1-Monaco 1. À l’extérieur : Strasbourg 2-OM 2 (l’OM menait 2-0) Ligue des Champions Tottenham 2-OM 0, OM 0-Francfort 1, OM 4-Sporting Portugal 1, Sporting 0-OM 2, Francfort 2- OM 1, OM 1-Tottenham 2

Le club termine la phase de poules quatrième avec six points en six matchs Coupe de France 32e finale OM 2- Hyères 0, 16e finale OM 1-Rennes 0, 8e finale OM 2-PSG 1, 1/4 finale OM 2-Annecy 2 (6 tirs au but à 7) Annecy qualifié.

Déplacement à Ajaccio

Ce soir, les Olympiens seront en Corse pour la trente-huitième et dernière journée de la Ligue 1. L’OM est assuré de terminer la compétition à la troisième place et l’AC Ajaccio, vingtième, descend en Ligue 2. La saison prochaine, la Ligue 1 passe à dix-huit clubs. Il y aura 34 journées de championnat, soit quatre matchs en moins.

Gilbert DULAC