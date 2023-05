Ligue 1. Lens 2 - OM 1 : L’OM perd le Nord et la deuxième place

Accueil > Sports > Ligue 1. Lens 2 - OM 1 : L’OM perd le Nord et la deuxième (...)

Dimitri Payet a réussi le but de l’espoir à deux minutes de la fin du temps réglementaire mais l’OM n’a pas réussi à égaliser. (Photo archives Laurent Saccomano/ Wallis.fr)

Le pouvoir d’un arbitre est immense. Il a la capacité de décider du déroulement et du résultat d’un match. Il serait certes trop facile de désigner Clément Turpin comme le premier responsable de la défaite de l’OM au stade Félix Bollaert. Mais cet arbitre international qui a dirigé des matchs en Coupe du Monde et en dirige aussi en Ligue des Champions, a pris des décisions qui ont favorisé les joueurs de Franck Haise. L’entraîneur du Racing Club de Lens a dans son effectif des bons joueurs qui lui permettent de gagner des matchs sans l’aide de l’arbitre.

But refusé à Sanchez

La VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) est censé aider les arbitres dans les actions litigieuses et difficiles à juger sur le terrain. Alexis Sanchez a marqué un but à la huitième minute de jeu, refusé après intervention de la VAR. Il aurait commis une faute sur un défenseur lensois selon Clément Turpin et les arbitres de l’assistance vidéo. C’est une première décision défavorable à l’OM sur le résultat final.

Igor Tudor, dont les choix tactiques ont souvent été critiqués, avait préféré Ruslan Malinovskyi à Matteo Guendouzi au milieu de terrain. Un choix discutable car Guendouzi est un meilleur récupérateur que l’Ukrainien. Alors qu’il restait trois minutes à jouer en première mi-temps, Fofana qui avait déjà touché le poteau sur un premier tir puissant, battait Pau Lopez sur une belle frappe à mi-hauteur. Ce but a fait mal alors que les Olympiens opposaient une belle résistance en défense et au milieu aux Lensois.

Faute de marquage

Le second but de Lens a été facilité par un mauvais positionnement de Lopez sur sa ligne et par une faute de marquage de Chancel Mbemba sur Openda. Dimitri Payet remplaçant au coup d’envoi a réduit le score trop tard. Au rayon des mauvaises décisions de Clément Turpin, on peut ajouter le carton jaune donné à Medina en première mi-temps. Le Lensois donnait un coup de pied au ballon en direction du banc de touche des Marseillais. Un geste agressif d’anti-jeu et de provocation qui méritait un carton rouge direct. Medina aurait pu recevoir un deuxième carton jaune en deuxième mi-temps mais « l’arbitre n’a pas eu les couilles de lui mettre », déclarait justement et avec franchise Igor Tudor face à la presse. Après ce mauvais bilan de l’arbitrage de Clément Turpin, numéro un des arbitres français et arbitre international, l’OM doit panser les plaies de cette défaite pour battre Angers dimanche prochain à l’Orange Vélodrome.

Classement : 1er PSG 75 points - 2e Lens 72 points - 3e OM 70 points

Calendrier

Les quatre derniers matchs de l’OM et du RC Lens : vendredi 12 mai : Lens-Reims, dimanche 14 mai : OM-Angers, samedi 20 mai : Lille-OM, dimanche 21 mai : Lorient-Lens, samedi 27 mai : OM-Brest, Lens-Ajaccio, samedi 3 juin : Ajaccio-OM-Auxerre-Lens.

Les deux dernières journées de championnat se jouent le même jour et à la même heure. Elles sont diffusées en multiplex. L’OM et Lens doivent chacun jouer deux matches à domicile et deux matches à l’extérieur. Les Olympiens ont un déplacement difficilement à Lille. Les deux clubs joueront leur dernier match de la saison le 3 juin contre deux clubs qui lutteront peut-être encore pour le maintien : Ajaccio et Auxerre. Les Lensois ont un calendrier plus favorable que les Marseillais mais rien n’est joué. La deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions peut se jouer le 3 juin, jour du dernier match de la saison 2022-2023.

500 matchs en Ligue 1 pour Mandanda

Alors que l’OM était en route pour le stade Bollaert, Rennes jouait à Nice hier après-midi. Steve Mandanda, qui est toujours dans le cœur des supporters marseillais, a disputé à l’Allianz Riviera son 500e match en Ligue 1. Celui que les Marseillais surnomment toujours « El Fenomeno » est parti l’été dernier, « presque comme un voleur », comme il le précisa lui-même, après la décision d’Igor Tudor et de Pablo Longoria de titulariser Pau Lopez comme premier gardien de but. Un court communiqué du service communication du club annonça son départ. Mandanda qui a joué son premier match sous les couleurs de l’OM en 2007 méritait plus de respect et de considération de la part des dirigeants actuels.

Gilbert DULAC