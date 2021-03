Accueil > Sports > Ligue 1. Lille 2-OM 0 : L’OM craque dans le temps additionnel

À quatre minutes près, il aurait pu être l’homme du match. Malgré les deux buts encaissés et la défaite concédée dans le Nord, Steve Mandanda ne s’est pas dérobé en direct au micro de Canal Plus Sport : « C’est cruel mais c’est ainsi, c’est le football. On perd sur deux erreurs. Il faut maintenant essayer de bien terminer la saison en allant chercher la cinquième place. Un nouveau coach va arriver et une page va se tourner en pensant déjà à la prochaine saison. Il y aura des changements », souligne le capitaine marseillais.