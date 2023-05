Accueil > Sports > Ligue 1 - Lille 2 - OM 1 : L’OM perd encore le Nord

Pau Lopez a commis une faute grossière qui a provoqué le penalty égalisateur pour le LOSC (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Les déplacements dans le Nord de la France se suivent et se ressemblent pour les joueurs d’Igor Tudor. Battus (2-1) à Lens le 6 mai, ils se sont inclinés sur le même score hier soir au stade Pierre Mauroy, à Villeneuve d’Ascq.

Ce match ne se présentait dans les meilleures conditions pour les Marseillais, après les mises à l’écart de Dimitri Payet et de Nuno Tavares la veille du départ et qui ont eu des conséquences sur le moral et sur l’ambiance au sein du groupe. Interrogé par la presse en zone mixte sur l’absence de Payet, Jonathan Clauss a refusé de répondre aux journalistes.

L’entraîneur croate reprochant à ces joueurs le manque d’implication au dernier entraînement. Malgré une entame laborieuse avec beaucoup de déchet technique et un jeu brouillon, l’OM ouvrait le score grâce à Jonathan Clauss lancé vers le but par Malinovskyi.

Faute de Pau Lopez

Trois minutes après la reprise, une mésentente entre Issa Kabore qui avait remplacé Samuel Gigot blessé et Pau Lopez, était sanctionné par un penalty. Le gardien de but espagnol faisait une grosse faute sur Jonathan David qui égalisait. Ce but avait des conséquences sur la suite du match et motivait les Lillois en quête d’une qualification européenne.

La VAR contre Alexis Sanchez

Comme à Lens, l’histoire se répétait quand la VAR refusait un but à Alexis Sanchez coupable d’une très courte position de hors-jeu. Le coaching de Paulo Fonseca était gagnant, un centre de Cabela était repris de la tête par Jonathan Bamba qui battait Pau Lopez impuissant. L’OM courait en vain après le score sans être capable d’égaliser. Il faudrait un concours de circonstances vraiment favorables pour que les Olympiens terminent deuxième du championnat. Lens aujourd’hui va à Lorient, reçoit Ajaccio déjà relégué en Ligue 2 et va à Auxerre. L’OM reçoit Brest et termine la saison à Ajaccio.

Objectif, Pau Lopez fautif sur le penalty concédé, a déclaré face à la presse : « On mérite d’être là, à la troisième place ». Quant à Igor Tudor, il estime que « quoi qu’il arrive, l’OM aura fait une très bonne saison ». Ses propos n’engagent que lui car à l’approche du bilan après le dernier match à Ajaccio, on peut déjà avoir des doutes sur ses choix tactiques et surtout sur les choix des joueurs à des postes importants.

Gilbert DULAC