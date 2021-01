Accueil > Sports > Ligue 1. Monaco 3 - OM 1 : Les défaites se suivent

Steve Mandanda, le capitaine et gardien de l’OM : "Tout en ce moment est un peu contre nous" (Photo Laurent Saccomano/Wallis.fr)

Un match pourtant bien engagé pour l’OM

Après Nîmes et Lens à l’Orange Vélodrome l’AS Monaco a battu les Marseillais dans un match qui était pourtant bien engagé pour l’OM. Radonjic ouvrait le score après douze minutes de jeu. Les milieux effectuaient un bon travail de récupération et Mandanda était vigilant sur sa ligne. Mais le cours du match s’inversait à la demi-heure de jeu, les joueurs d’André Villas-Boas subissaient le jeu imposé par les Monégasques dominateurs. Trois minutes après la mi-temps, le Chilien Maripan libre de tout marquage égalisait. Un fait de jeu lourd de conséquences survenait à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire. Un corner généreux était accordé à Monaco alors que le ballon avait touché le pied de Ben Yeder avant de sortir. Un coup de tête de Tchouameni donnait l’avantage aux joueurs de Niko Kovac avant qu’un coup franc puissant de Jovetic clôture le score.

On est dans une période où c’est un peu plus compliqué

Au micro de Canal+, Steve Mandanda, le capitaine et gardien de l’OM a réagi : « On fait une bonne première période, on est assez solide et on arrive à ne pas trop subir. Mais on est dans une période où c’est un peu plus compliqué. On prend trois buts sur coups de pied arrêtés. On manque de concentration. Le moindre petit truc, on le paie cash. La saison est longue. Personne ne doit lâcher, peu importe la situation et comment ça se passe. Tout en ce moment est un peu contre nous, entre les résultats, les pépins physiques, le départ de Morgan Sanson dans la journée... Ce ne sont pas des excuses, mais dans ces moments-là c’est compliqué. Il faut assumer, être fort mentalement et enchaîner ». Il faudra attendre samedi prochain et la réception de Rennes à l’Orange Vélodrome pour voir si l’OM est capable de sortir de cette spirale de défaites consécutives.

Gilbert DULAC