Ligue 1. Montpellier 3 - OM 3 : absolument renversant !

Arkadiusz Milik un véritable buteur... (Photo illustration Wallis.fr/Laurent Saccomano)

Les supporters de l’OM sont passés par tous les états d’âme hier soir devant leur télévision. De la stupeur quand Delort ouvre le score après vingt-sept secondes de jeu. À la joie après l’égalisation de Milik et le but de Pape Gueye qui inversent le score en trois minutes. De la colère après l’égalisation de Laborde. Au bonheur après le but de Perrin et enfin une grosse déception après la deuxième égalisation de Laborde. Tous les éléments étaient réunis sous une pluie abondante pour le scénario de ce match un peu fou.

(3-3) est un score rare en Ligue 1. Il résume la générosité des deux équipes qui n’ont pas ménagé leurs efforts et ont produit du jeu pour gagner ce derby Provence-Languedoc. L’OM a encore démontré sa capacité à alterner le meilleur et le pire. Le meilleur avec Milik un véritable buteur, et une force mentale collective louable qui permet à l’équipe de ne jamais renoncer. Le pire avec deux fautes de placement en défense qui ont coûté deux buts sur trois.

L’OM a la mauvaise habitude de collectionner les cartons jaunes et les cartons rouges.

Avant de se projeter sur la prochaine saison, Jorge Sampaoli a du travail pour préparer et gagner les six derniers matchs de la saison 2020-2021. L’équipe manque aussi de maîtrise et a la mauvaise habitude de collectionner les cartons jaunes et les cartons rouges. Exclu pour une faute grossière, Caleta Car est abonné aux cartons et sera suspendu samedi prochain face à Lorient. Comme Alvaro Gonzalez qui a reçu trois cartons jaunes en dix matchs et qui manquera le match contre « les Merlus » à l’Orange Vélodrome. Enfin, grâce à un réflexe magistral qui lui a permis de détourner le ballon qui prenait la direction de ses filets, Steve Mandanda a fait taire ses détracteurs. En attendant le résultat de Lens-Lorient cet après-midi, la course à la cinquième place qualificative pour l’Europa Conférence Ligue est indécise entre l’OM, Lens, Rennes et Montpellier.

Gilbert DULAC