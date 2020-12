Accueil > Sports > Ligue 1. Montpellier gagne mais se fait peur à Lens

Avec 21 points, soit le meilleur départ en championnat depuis ces 15 dernières années, Lens avait la chance de ne pas encore évoluer avec le spectre de la relégation collé aux crampons. En face, les troupes de Der Zakarian semblaient nettement plus solides avec une formation compacte difficile à déborder. Pendant les 30 premières minutes de la rencontre, c’est exactement le sentiment que les téléspectateurs ont pu avoir. D’ailleurs, dès la 16e minute, Delord montait au pressing pour récupérer un ballon sur l’aile gauche et filait vers le poteau de corner où il centrait astucieusement de l’extérieur du pied pour une tête du jeune Mavidi qui crucifiait le portier lensois à bout portant (0-1). Une fois encore Delord se retrouvait dans un bon coup, puisque le trio qu’il forme avec Savanier et Laborde était impliqué dans 23 buts depuis le début de la saison. Il ne fallait pas attendre bien longtemps avant que Montpellier double la mise à la 27e minute, avec un coup-franc de Savanier sur la droite, mal dégagé des deux poings par le goal, et qui arrivait directement sur Mendes qui poussait le cuir au fond des filets (0-2). Aucun doute : le MHFC maîtrisait parfaitement son sujet. Lens acculé ne voyait pas d’où pouvait venir la lumière.

Lens opportuniste pour un but contre le cours du jeu

De Fofana semble-t-il. A la 36e minute, avec un maximum de réussite, le milieu de terrain décochait une frappe des 25 mètres qui venait heurter le poteau de Omlin, avant de rebondir sur le gardien et de rentrer au fond des filets pour une réduction du score inespérée (1-2). De quoi laisser un goût amer à Savanier pour son retour au vestiaire : « On est bien sur le plan tactique, mais ce but gâche un peu notre prestation. Le match reste ouvert, nous devons rester concentrés pour éviter qu’ils reviennent. » L’expérimenté milieu de terrain n’avait pas tort puisque dès la 46e minute, Fofana filait au but sur une passe en profondeur avant que le goal ne vienne le faucher dans la surface de réparation. Pas d’hésitation pour monsieur Stinat, l’arbitre de la rencontre, qui montrait le point de penalty. Pour la 5e fois depuis le début de la saison, Kakuta allait transformer le coup de pied arrêté et permettre à Lens d’égaliser (2-2).

Des Montpelliérains encore une fois efficaces de la tête

Tout était à refaire pour les joueurs de Michel Der Zakarian qui décidaient de reposer le pied sur le ballon et de prendre à leur compte la maîtrise de la partie. Peu à peu, Montpellier prenait l’ascendant et il fallait attendre la 66e minute pour voir un corner au second poteau déposé sur la tête de Laborde (2-3). On comprenait alors pourquoi le club cher à Loulou Nicollin était le plus prolifique de la tête en Ligue 1. Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Victorino Hilton réussissaient à s’installer confortablement dans le haut de tableau (5e). De quoi satisfaire Thierry Savanier : « Nous sommes bien rentrés dans le match avant de reculer de plus en plus. Heureusement nous avons réussi une bonne seconde mi-temps. Avec cette victoire à l’extérieur, nous enchaînons les bons résultats. Cela vient concrétiser un super état d’esprit. C’est important car nous avons montré que nous savons être efficaces. »

Fabian FRYDMAN